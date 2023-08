Koira : première vidéo et sortie lointaine pour le jeu d'aventure édité par DON'T NOD

Connu pour avoir développé Remember Me, les Life is Strange, Vampyr ou encore le tout récent Harmony: The Fall of Reverie, DON'T NOD est également éditeur depuis peu. Il n'a dans son catalogue d'édition que Gerda: A Flame in Winter (vendu 34,99 € sur Amazon), mais il avait annoncé des partenariats avec les Belges de Studio Tolima et les Italiens de Tiny Bull Studios.

Concernant le second, il faudra encore patienter pour découvrir à quoi ressemblera cet Action-RPG, mais DON'T NOD donne aujourd'hui des nouvelles du projet de Studio Tolima. Il s'agira de Koira, un jeu d'aventure dessiné à la main qui nous emmènera aux côtés d'un chiot et d'un esprit de la forêt, sur les thèmes de la magie et de la musique. Les deux compères disposeront de capacités uniques pour faire face aux dangers et nous emmener dans « un voyage enchanteur ». Oskar Guilbert, PDG de DON'T NOD, commente :

Nous sommes très heureux de soutenir et de collaborer avec Studio Tolima sur Koira. C'est un projet qui s'intègre parfaitement au catalogue de DON'T NOD, et nous avons hâte de pouvoir partager plus de détails à l'avenir.

Ben Lega, directeur du studio et du jeu chez Studio Tolima, rajoute :

Nous sommes ravis d'annoncer officiellement Koira et notre co-production avec DON'T NOD. Koira est une expérience évocatrice qui explore le thème de l'amitié avec un petit chiot. En adoptant une approche réfléchie et minimaliste, notre récit prend forme en exploitant la puissante fusion entre des visuels expressifs dessinés à la main et une bande originale émouvante. Ce jeu est notre lettre d'amour au médium et nous avons hâte de commencer à partager plus d’informations à son sujet.

Si nous avons déjà droit à une première bande-annonce pour Koira, à découvrir ci-dessus, ainsi que des images sur la seconde page, il faudra patienter jusqu'en 2025 pour mettre les mains sur le jeu d'aventure, sur PC via Steam.

Lire aussi : Banishers: Ghosts of New Eden, une date de sortie ferme pour le jeu de chasse aux fantômes de DON'T NOD