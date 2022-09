DON'T NOD va éditer le prochain Action-RPG de Tiny Bull Studios

Dontnod Entertainment s'est déjà fait une belle réputation en développant des jeux comme Remember Me, Life Is Strange, Vampyr, Tell Me Why et Twin Mirror, mais il s'est récemment renommé en DON'T NOD et s'est lancé dans l'édition avec Gerda: A Flame in Winter, sorti au début du mois.

Mais ce n'est pas le seul projet d'édition du studio français, qui avait teasé plusieurs logos il y a quelques mois et qui annonce désormais cette semaine une collaboration avec Tiny Bull Studios. Le studio indépendant a déjà développé le titre narratif Omen Exitio: Plague et le jeu d'aventure Blind, il va maintenant s'occuper de créer un jeu d'action et de rôle, édité par DON'T NOD. Il s'agira d'une « création originale dans la vision éditoriale et les valeurs de DON'T NOD, comportant un très fort potentiel commercial dans le segment porteur de l'Action-RPG ». L'éditeur va apporter son savoir-faire dans ce domaine, citant Vampyr comme référence, et rajoutera donc au passage une nouvelle licence à son catalogue. Oskar Guilbert, CEO de DON'T NOD, commente :

Nous sommes ravis d'accueillir Tiny Bull Studios parmi nos partenaires. Nous avons été séduits par le projet unique développé par ce talentueux studio, qui souligne la volonté de DON'T NOD de soutenir des créations originales en adéquation avec notre ADN, nos valeurs et dans un genre qui touche un large public. Nous sommes fiers de signer une 3e collaboration en 18 mois qui concrétise nos ambitions d'éditeur et renforce notre portefeuille d'actifs.

Matteo Lana, CEO de Tiny Bull Studios, rajoute :

C'est une formidable opportunité pour Tiny Bull Studios de travailler avec les équipes de DONTNOD. Les jeux porteurs de sens ont toujours été notre priorité et nous sommes impatients de débuter cette collaboration avec un précieux partenaire sur notre futur projet.

Il faudra sans doute attendre encore quelques mois avant de découvrir ce nouveau Action-RPG développé par Tiny Bull Studios et édité par DON'T NOD.