DON'T NOD : une mauvaise nouvelle touche le studio

Un jeune studio canadien en difficulté





Fondé en 2008 à Paris pour développer Remember Me, DON'T NOD est surtout connu pour les jeux narratifs Life is Strange, désormais développés par Deck Nine Games. Le studio français s'est renouvelé avec Vampyr, Jusant puis Banishers: Ghosts of New Eden l'année dernière, il avait ouvert une branche canadienne à Montréal en 2020, qui a accouché de Lost Records: Bloom & Rage en début d'année.

« Une partie non négligeable » de DON'T NOD Montréal renvoyée





Malheureusement pour le studio, le jeu n'a visiblement pas rencontré le succès escompté et des licenciements sont en cours. Comme l'a rapporté GamesIndustry.biz, plusieurs membres de DON'T NOD Montréal ont annoncé leur départ du studio sur le réseau social LinkedIn, évoquant « une autre vague de licenciements qui affecte l’industrie du jeu vidéo ». C'est le cas du senior game & level designer Mathieu Tremblay, de l'artiste cinématographique Mary Pouliot ou encore de l'artiste technique Laurent Dufresne. Ce dernier évoque le licenciement d'« une partie non négligeable » de l'équipe, déjà « relativement petite » avant ces départs forcés.

DON'T NOD confirme les licenciements





Contacté par Eurogamer, un représentant des relations publiques chez DON'T NOD a commenté ces licenciements :

Nous sommes attristés de confirmer qu'après l'achèvement de Lost Records: Bloom & Rage, nous avons dû prendre la décision difficile de procéder à une nouvelle série de licenciements, affectant cette fois notre studio de Montréal. Cette décision a été prise après avoir exploré toutes les autres possibilités et reflète la difficulté de maintenir des opérations pérennes dans un contexte économique difficile pour DON'T NOD. Nous tenons à remercier sincèrement chaque membre de l'équipe concerné pour son dévouement et sa contribution tout au long du développement de Lost Records. Leur talent et leur engagement ont été déterminants pour donner vie au projet

Le studio ne précise cependant pas combien de personnes ont été licenciées chez DON'T NOD Montréal, mais il semble clair que le développeur canadien aura bien du mal à concevoir un autre jeu ambitieux après ces départs. Sur son site officiel, pas forcément à jour, le studio déclare compter plus de 40 employés. Le Syndicat des Travailleureuses du Jeu Vidéo affirme dans un communiqué publié sur Bluesky que DON'T NOD Montréal aurait licencié neuf personnes et suspendu temporairement sept emplois, dans un but de « réduction des coûts à l’échelle du groupe ».

Un studio qui ne trouve pas la bonne recette, au détriment des développeurs





Ces derniers temps, DON'T NOD est en difficulté. Ses jeux ne se vendent pas très bien, le studio a mis en pause deux projets et réorienté le développement de deux autres titres pour toucher un public plus large. Le STJV avait dénoncé les conditions de travail dans le studio, les employés s'étaient mis en grève plusieurs fois, afin d'éviter des licenciements.

DON'T NOD est également éditeur, il a déjà lancé Gerda: A Flame in Winter et Koira, The Lonesome Guild est attendu prochainement. Du côté des projets développés en interne, le studio a officialisé Aphelion lors du Xbox Games Showcase 2025, un jeu d'aventure et de science-fiction conçu en collaboration avec l'ESA et attendu en 2026.

Vous pouvez acheter Lost Records: Bloom & Rage à partir de 39,66 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Leclerc.