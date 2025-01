DON'T NOD encore en grève et cela pourrait impacter son prochain jeu

Chez DON'T NOD, la hache de guerre n'est clairement pas enterrée entre les développeurs syndiqués et la direction du studio. Pour rappel, le développeur français a enchaîné les échecs commerciaux avec Jusant et Banishers: Ghosts of New Eden, il a ainsi décidé de revoir ses plans et compte appliquer un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) qui verrait le licenciement de 69 employés. Une grève avait déjà eu lieu en novembre dernier et DON'T NOD ne lâche rien cette semaine.

Comme le rapporte un communiqué du Syndicat des Travailleurs et Travailleuses du Jeu Vidéo, une grève reconductible a été lancée chez DON'T NOD le 13 janvier dernier. Les salariés comptent bien obtenir un accord avec la direction, accusée de vouloir de gagner du temps et de simplement réduire les licenciements. Voici le communiqué du STJV :

Les négociations entre le STJV et la Direction de DON’T NOD autour du PSE n’aboutissent à aucun engagement sérieux pour les salarié·es. Malgré les efforts immenses de la délégation syndicale pour parvenir à un accord, les propositions de la direction restent insignifiantes. Nous avons tout tenté pour négocier raisonnablement, en supposant la bonne foi de nos interlocutrices. Aujourd’hui, la date prévue de signature de l’accord potentiel est déjà dépassée et nous n’avons toujours pas eu l’occasion d’aborder des sujets cruciaux, tels que les conditions de départ (indemnité de licenciement, prime au départ volontaire…). Les négociations ont uniquement porté sur d’hypothétiques réductions des départs forcés, desquels la direction entend garder le contrôle total, lui permettant de rester in fine très très proche de son projet initial. Force est de constater que la Direction n’a qu’un seul objectif, gagner du temps, et ne daigne pas négocier sérieusement. Le STJV ne signera pas un accord qui entérinerait le projet inique de la direction, même s’il porte une moustache. Notre appel



Puisque la Direction ne semble pas comprendre les conséquences que représente son projet pour les salarié·es qu’elle voudrait faire partir, mais aussi celleux qui resteraient dans une structure désorganisée aux conditions de travail dégradées, nous appelons à une GRÈVE RECONDUCTIBLE dès le 13 janvier 2025 jusqu’à satisfaction de nos revendications. Cette grève, votée en AG des travailleur·euses de DON’T NOD, a été massivement plébiscitée (près de 90% des voix). Nous restons soudé·es et motivé·es pour lutter contre ce plan de licenciements, et ne reculerons pas face à l’entêtement de la Direction. Caisse de grève



Pour soutenir les collègues dans leur combat pour sauver leur emploi, nous avons mis en place une caisse de grève : https://www.stjv.fr/2024/11/mise-en-place-dune-caisse-de-greve-pour-le-mouvement-social-a-dont-nod/ Vous avez déjà été nombreux·ses à donner et à nous laisser des messages d’encouragement, merci infiniment ! <3 Notre combat ne pourra pas se faire sans votre aide.

La grève a encore été reconduite ce 15 janvier 2025 et, d'après Le Monde citant un membre du STJV, ce sont « entre 90 et 100 personnes » de DON'T NOD à Paris qui y participent, sur les 250 employés que compte le studio. Selon un porte-parole de la direction interrogé par l'AFP, DON'T NOD assure que « des propositions, incluant des aspects financiers, ont été présentées dans le but de favoriser les départs volontaires et d’atteindre un accord équilibré ». Malgré cela, les salariés ne lâchent rien et cela pourrait avoir un impact sur Lost Records: Bloom & Rage, le prochain jeu principalement développé par DON'T NOD Montréal, attendu en février et mars prochain. Un membre du STJV déclare ainsi :

La grève peut avoir un impact sur le développement de Lost Records. Il n’y a que les salariés de Don’t Nod Paris qui font grève, mais une trentaine de personnes travaillent sur Lost Records depuis Paris, ce qui n’est pas négligeable. L’impact sur les productions en cours dans le studio relève désormais de la responsabilité de la direction, qui a toutes les cartes en main pour mettre fin à la grève.

La grève se poursuit donc aujourd'hui, pour une troisième journée consécutive, les salariés de DON'T NOD ne semblent pas vouloir broncher face à la direction, elle pourrait donc continuer pendant encore plusieurs jours. La date de sortie de la première partie de Lost Records: Bloom & Rage est pour l'instant fixée au 18 février 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, vous pouvez précommander le jeu narratif dans la lignée des Life is Strange contre 39,99 € à la Fnac.