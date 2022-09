Amazon Prime Gaming : les 7 jeux offerts d'octobre 2022 dévoilés, dont encore un dans le monde du Seigneur des Anneaux

Chaque fin de mois, c'est la même rengaine, avec les différents services qui effectuent leurs annonces. C'est donc au tour d'Amazon Prime Gaming d'y passer avec son programme pour octobre 2022, qui va permettre aux abonnés de récupérer 7 jeux sans frais supplémentaires. Et parmi eux, ô surprise, nous retrouvons encore une fois un titre Le Seigneur des Anneaux, à savoir La Terre du Milieu : L'Ombre de la Guerre, qui est la suite de L'Ombre du Mordor offert en septembre et que vous pouvez encore récupérer.

Au-delà du programme mis en avant ci-dessous, le communiqué de Prime Gaming met aussi en avant le partenariat qu'il a avec EA Sports, proposant aux joueurs une année de plus de packs Madden Ultimate Team pour Madden NFL 23. Le premier étant sur le thème Thursday Night Football et inclut un joueur Ultimate Kickoff Program 87 OVR et un Uniforme Vanity Ultimate Kickoff Program.

Prime Gaming est également un sponsor des compétitions e-sports de Riot Games et permettra ainsi de récupérer l'emote Very Nasus, Much Wow à l'occasion des phases de Knockouts et finales des Championnats du Monde de League of Legends se déroulant du 18 octobre au 5 novembre, en plus des capsules mensuelles offrant des Riot Points, skins, fragments de skin et bien plus pour le MOBA.

LES JEUX GRATUITS D'OCTOBRE 2022 AVEC PRIME En octobre, Prime Gaming offre sept titres ! Des terres désolées post-apocalyptiques de Fallout 76 aux champs de bataille futuristes de Total War: Warhammer II, les joueurs pourront se frayer un chemin à travers passé, présent et futur. Fallout 76 - 25 ans se sont écoulés depuis le bombardement, lorsque vous et les autres résidents de l'abri découvrez une Amérique post-nucléaire. Explorez des Terres désolées dans cet ajout multijoueur à la saga Fallout.

3 OCTOBRE Dernière chance pour récupérer Assassin’s Creed Origins, Football Manager 2022, The Dig, Defend the Rook, We. The Revolution, Middle-Earth: Shadow of Mordor, Castle on the Coast and Word of the Law: Death Mask Collector’s Edition

3 OCTOBRE Jeux gratuits avec Prime - Fallout 76, Total War: Warhammer II, Middle-Earth: Shadow of War, Glass Masquerade: Origins, LOOM, Hero’s Hour and Horace

4 OCTOBRE Legends of Runeterra - Rare Prismatic Chest + 3 Rare Wildcards

4 OCTOBRE Red Dead Online - Torranca Coat, The Applause Emote, Calhoun Boots and 5 Gold Bars

4 OCTOBRE Two Point Hospital - Tombola Bundle

6 OCTOBRE Pokémon Go - Prime Gaming Bundle

6 OCTOBRE Wild Rift - Random Recall Chest

14 OCTOBRE Valorant - Ready to Roll buddy

18 OCTOBRE Two Point Hospital - Trampoline Bundle

20 OCTOBRE Wild Rift - Random Bauble Chest

Toutes ces offres sont à retrouver directement sur Prime Gaming, qui est toujours inclus dans l'abonnement Amazon Prime. Ce dernier coûte désormais 6,99 € par mois ou 69,90 € à l'année depuis la récente augmentation des tarifs...