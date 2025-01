Lost Records: Bloom & Rage, un report partiel annoncé pour le prochain jeu de DON'T NOD, qui détaille sa durée de vie

Lors de l'édition 2023 des Game Awards, DON'T NOD Montréal dévoilait son nouveau jeu intitulé Lost Records: Bloom & Rage, une expérience narrative dans la veine des Life is Strange. En avril dernier, son format de distribution avait été présenté, à savoir une sortie épisodique en deux parties espacées d'un mois. À l'heure du numérique, cela dérange évidemment moins les joueurs, surtout qu'une version physique par Maximum Entertainment paraîtra une fois tout le contenu disponible durant l'été 2025, du moins sur PS5. En juin dernier, à la suite de l'annonce de Life is Strange: Double Exposure, DON'T NOD avait tout simplement décidé d'éviter la concurrence en repoussant son lancement du 29 octobre à début 2025, avant de finalement dater la première « cassette » au 18 février et la deuxième au 18 mars. Eh bien, il y a du changement de ce côté.

Si la Partie 1 de Lost Records: Bloom & Rage tout simplement intitulée Bloom va bien voir le jour le 18 février 2025, il a été décidé de reporter la Partie 2 baptisée Rage au 15 avril, le tout sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam) pour rappel. Quelle est la raison de ce délai de quatre semaines pour découvrir la fin de l'histoire ? Eh bien, l'éditeur et développeur a pris cette décision afin de permettre à l'équipe d'avoir suffisamment de temps pour peaufiner et optimiser au mieux l'expérience en corrigeant des bugs, ainsi que d'enrichir la narration pour proposer une immersion encore meilleure. Pour garder les joueurs intéressés, des activités communautaires interactives seront proposées sur les réseaux sociaux entretemps.

Ce que n'évoque pas le communiqué, c'est que les développeurs parisiens de DON'T NOD ont pour beaucoup fait grève ce mois-ci et qu'un mouvement national du STJV devrait amener la situation à se répéter le 13 février prochain. Sachant qu'il avait été dit qu'une trentaine de personnes travaillent sur Lost Records: Bloom & Rage depuis Paris, il va sans dire que cela peut se répercuter sur le projet, donc avoir du temps supplémentaire ne pourra pas faire de mal.

Au passage, nous apprenons qu'une remise de lancement de 10 % sera proposée sur le tarif de 39,99 €, qui inclut bien sûr les deux parties, dont la deuxième sera distribuée sous la forme d'une mise à jour. Étrangement, les boutiques numériques ne permettent toujours pas de le précommander. Pour ce prix là, ce sont entre 10 et 12 heures de jeu qui sont promises, ce qui est dans la moyenne de ce type d'expérience narrative.

Pour rappel, nous suivrons l'aventure de quatre lycéennes (Swann, Nora, Autumn et Kat) durant l'été 1995, mais également bien des années plus tard, avec comme thèmes abordés l'identité, la rébellion ou encore l'amitié. Vous pouvez retrouver ci-dessous le clip de la chanson See You in Hell de Nora Kelly Band, qui sera centrale à la narration. Pour terminer, la bande-annonce visible en début d'article avait été mise en ligne en décembre, teasant l'Abysse et ses mystères surnaturels, en plus de présenter une scène d'automutilation. La musique qui l'accompagne se nomme FORGONE, du groupe Milk & Bone.

Travailler avec DON'T NOD pour créer une chanson originale pour leur prochain jeu vidéo a été une aventure incroyablement enrichissante. Lost Records raconte l'histoire d'un groupe d'adolescentes des années 90 qui montent un groupe punk, et ma chanson, See You in Hell, est celle qu'elles écrivent et jouent tout au long de l'histoire. Un immense merci à DON'T NOD de m'avoir permis de replonger dans mes racines punk riot grrrl et de croire en mes capacités de compositrice. Allez écouter la chanson sur toutes les plateformes de streaming... et « See You in Hell ! ».

- Nora Kelly

See You in Hell est bien plus qu'un simple morceau : c'est une expression des émotions intenses des personnages, une manière pour elles de transformer leurs expériences partagées en quelque chose de puissant. Cette chanson devient le ciment de leur amitié, et Bloom and Rage donne aux joueuses et aux joueurs l'occasion de participer activement à cette création musicale, rendant l'expérience encore plus immersive.

- Beatrix Moersch, Lead Audio chez DON'T NOD Montréal

Nous étions tellement impatientes à l'idée d'annoncer notre collaboration avec DON'T NOD pour la composition de la bande sonore originale de Lost Records ! Composer la musique d'un jeu vidéo narratif comme celui-ci a toujours été un rêve pour nous et on n'aurait jamais pu espérer un meilleur partenariat. En tant que gamers et grandes fans des jeux de DON'T NOD, c'est un honneur d'avoir pu ajouter un peu de notre identité et signature sonore mélancolique au jeu !

- Milk & Bone