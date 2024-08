Lost Records: Bloom & Rage, le gameplay du titre de DON'T NOD Montréal ne datera pas des années 90, ses dates de sorties révélées

C'est en fin d'année dernière que DON'T NOD a dévoilé son prochain jeu issu de son studio de Montréal, une aventure narrative épisodique dans la veine des Life is Strange baptisée Lost Records: Bloom & Rage, qui nous fera suivre un groupe d'amies (Swann Holloway, Nora, Autumn et Kat) en 1995, mais aussi 27 ans plus tard alors que la promesse qui les lie va les réunir à nouveau et que des secrets vont refaire surface. Forcément, il y avait de quoi être intrigué, mais le studio a préféré repousser le lancement à l'année prochaine pour ne pas se confronter directement à Life is Strange: Double Exposure. Après deux vidéos faisant surtout l'effet de teasers à l'esthétique rétro, c'est donc lors de la gamescom Opening Night Live 2024 que nous avons enfin découvert son gameplay à proprement parler.

Jeu narratif oblige, nous devrons effectuer des choix pour influencer sur les dialogues et décisions prises par Swann, comme prendre un médiator de guitare en particulier. Sa caméra disposera d'un zoom et d'une fonctionnalité d'enregistrement dont l'utilité reste à déterminer. Par ailleurs, nous découvrons la signification du sous-titre « Bloom & Rage », qui sera donc le nom du groupe de musique réunissant ces quatre jeunes filles de Velvet Cove dans le Michigan. Le plus intriguant reste la séquence dans le « présent » au Blue Spruce.

Naviguez entre 1995 et 2022, découvrez comment Swann utilise son caméscope pour filmer son dernier été à Velvet Cove, et retrouvez un aperçu des différentes options de dialogue offertes en jeu ! Ce système de dialogue dynamique promet toujours plus d'immersion : il s'adapte à ce que vous regardez et à ce que vous dites. De plus, les joueuses et joueurs pourront choisir d'ignorer et même d'interrompre les autres personnages, rendant ainsi les conversations plus authentiques et les choix plus déterminants que jamais.

Enfin, sachez que la première « cassette » de Lost Records: Bloom & Rage sortira le 18 février 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC, tandis que la deuxième paraîtra comme prévu un mois plus tard, le 18 mars 2025.

Life is Strange: Double Exposure est quant à lui disponible en précommande au prix de 59,99 € sur Amazon et à la Fnac.