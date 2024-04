Lost Records: Bloom & Rage détaille son format de distribution et introduit son héroïne en vidéo

C'est ce lundi soir qu'avait lieu l'édition annuelle de l'ID@Xbox Showcase en partenariat avec IGN. Parmi les jeux dont nous étions assurés de la présence se trouvait Lost Records: Bloom & Rage, le prochain titre de DON'T NOD Montréal dévoilé en décembre dernier lors des Game Awards, une sorte de successeur spirituel de la licence Life is Strange qui sera le premier projet de ce nouvel univers, du moins si le succès est au rendez-vous évidemment. À l'époque, le teaser à l'esthétique rétro bien assumée nous montrait quelques péripéties du groupe de quatre lycéennes que nous suivrons dans les années 90 (Swann, Nora, Autumn et Kat), nous laissant avec quelques questions en tête au sujet de la lueur violette à sa toute fin, liée à des évènements qui vont changer leur vie et les faire se réunir 27 ans plus tard. Cette fois, la bande-annonce Lo-fi Summer se concentre sur l'héroïne que nous contrôlerons : Swann.

En conclusion de ces séquences à Velvet Cove, une ville fictive du Michigan, au rendu filmé façon caméscope, la jeune Swann Holloway fait face à la caméra et déclare que si nous trouvons cette vidéo, c'est parce qu'elle est morte... avant de rire. Clairement, ça ne nous avance pas plus en termes d'intrigue.

En revanche, le communiqué de presse accompagnant la bande-annonce dévoile un détail important concernant la commercialisation du jeu. Lost Records: Bloom & Rage sera en effet divisé en deux parties, un format épisodique que connaît bien DON'T NOD. L'attente sera toutefois brève, car leurs sorties ne seront décalées que d'un mois. La raison évoquée est de permettre aux joueurs d'échanger au sujet de l'histoire, de théoriser et faire grimper l'attente pour la suite. Pas sûr que cela plaise à tout le monde.

Au passage, nous apprenons que la bande-son mêlera des titres originaux créés pour l'occasion à des musiques licenciées, le genre de pratique pouvant à l'avenir poser souci lorsque les droits expirent. Celle de la vidéo a été écrite et interprétée par Ruth Radelet, Adam Miller et Nat Walker.

Au début de l'été, Swann fait la rencontre d'un cercle d'amies composé de Nora, Autumn et Kat. Elle va développer des liens étroits avec chacune d'entre elles : Nora, une âme rebelle, excentrique et débordante d'énergie ; Autumn, la meneuse du groupe, réfléchie et charismatique ; et Kat, pragmatique, volontaire et énigmatique. En cet été fatidique de 1995, quatre personnalités aux perspectives très différentes se réunissent pour découvrir des secrets qui lieront - et briseront - à jamais leur groupe. Les filles parviendront-elles à trouver un équilibre entre elles, une harmonie, ou seront-elles en proie à des conflits aussi compliqués qu'inoubliables ?

Lost Records: Bloom & Rage est toujours attendu en fin d'année 2024 sans plus de précision, que ce soit sur Xbox Series X|S, mais aussi PS5 et PC. Si vous aimez l'univers de Life is Strange, différents comics sont en vente à la Fnac.