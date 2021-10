Goldorak : une année de sortie lointaine, des plateformes, deux illustrations et un court teaser pour le futur jeu édité par Microids

Microids est plein de surprises et avait ainsi dévoilé en début d'année qu'il avait signé un partenariat d'édition avec Dynamic Planning pour un jeu UFO Robo Grendizer, aussi connu sous le nom de Goldorak par chez nous. Autant dire que nous étions bien curieux de découvrir le projet. Il faudrait encore patienter avant les révélations en bonne et due forme, mais l'éditeur a tout de même partagé ce soir un premier teaser et quelques détails de ce jeu développé par les Français d'Endroad, déjà connus pour le titre d'action-aventure Fallback, et dont certains membres proviennent d'Ubisoft ou Amplitude Studios.

La vidéo nous montre évidemment Goldorak, ce mecha fort reconnaissable qui a marqué l'enfance de pas mal de joueurs à l'époque de sa diffusion dans Récré A2 et dont le succès a perduré dans le temps. Ce jeu d'action qui porte tout simplement son nom ne sortira pas avant 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC, mais se montre tout de même au travers de deux illustrations montrant à priori le rendu auquel nous aurons droit. Sachez également que le directeur artistique et créatif Laurent Cluzel, ainsi que Philippe « Golgoth71 » Dessoly participent au projet, qui retracera les aventures d'Actarus et son robot.

Le CEO de Microids Stéphane Longeard a par ailleurs déclaré la chose suivante :

Nous sommes heureux de pouvoir montrer les premières images du jeu Goldorak. Endroad est un studio talentueux et nous avons une entière confiance en eux pour retranscrire à merveille l'univers créé par Go Nagai en jeu vidéo. Nous révélerons prochainement les premières images de gameplay.

Colomban Cicéron, directeur du jeu et cofondateur d'Endroad a de son côté rajouté :

Cela fait maintenant plusieurs mois que nous travaillons avec ferveur sur le développement de Goldorak. Nous voulons créer un jeu d'une grande qualité pour les fans, mais aussi pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de connaître Actarus et ses amis. C'est un univers foisonnant qui mérite une attention particulière. Au sein d'Endroad, nous sommes tous passionnés par cette franchise et nous avons à cœur de proposer aux joueurs du monde entier le jeu dont ils rêvent depuis plusieurs décennies. C'est une véritable chance de pouvoir donner vie au célèbre robot et nous mettons à contribution notre expérience pour proposer une aventure exceptionnelle.

La licence semble être entre de bonnes mains, espérons que le résultat soit justement à la hauteur des attentes des fans. En attendant, la BD Goldorak récemment parue est en vente sur Amazon au prix de 24,90 €.