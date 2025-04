Frostpunk 1886 : un remake annoncé avec une année de sortie lointaine

La semaine dernière, 11 bit studios teasait un nouveau jeu dans l'univers de Frostpunk, pas attendu avant plusieurs années, mais qui se dévoile dès aujourd'hui. Le studio polonais présente Frostpunk 1886, une version réimaginée du premier volet avec des améliorations et des nouveautés. Voici la première bande-annonce teaser, qui nous montre simplement le fourneau et l'année de sortie :

Côté scénario, pas de gros changements, nous incarnerons le Capitaine, chargé d'assurer la survie des habitants de New London dans un monde post-apocalyptique glacial. 11 bit studios a mis de côté son Liquid Engine et opté pour l'Unreal Engine 5 afin de proposer « une expérience plus riche et plus immersive, avec des graphismes et des performances améliorés ». L'UE5 permettra également de rendre Frostpunk 1886 compatible avec les mods plus facilement. Enfin, le jeu proposera du contenu additionnel, de nouvelles options de gestion et un nouveau chemin (Purpose Path), en plus de la Foi et de l'Ordre. Les joueurs pourront ainsi découvrir de nouveaux événements ainsi que des mécaniques, des lois, des technologies et des bâtiments inédits.

Comme prévu, il faudra se montrer patient, Frostpunk 1886 sortira en 2027, au moins sur PC. Bien évidemment, 11 bit studios dévoilera d'ici là davantage d'informations et des vidéos de gameplay. Le studio polonais sortira prochainement The Alters, disponible en précommande à 39,99 € à la Fnac.