XIII : date de sortie, édition limitée et images du remake en fuite avant le nouveau trailer

Un remake du jeu vidéo XIII avait été annoncé en avril 2019 pour une sortie en novembre de la même année. PlayMagic et Microids avaient sûrement sous-évalué l'ampleur de la tâche, car ils ont dû repousser le projet à 2020, et nous n'avions plus de nouvelles de lui depuis longtemps. Il nous avait tout de même donné rendez-vous ce soir à l'IGN Expo #2 pour une bande-annonce de gameplay.



L'apparition de XIII ne se limitera pas à un trailer, car d'autres informations clés devant être présentées ce soir viennent déjà de fuiter grâce à Amazon Espagne. La première, c'est la date de sortie : le remake est désormais prévu pour le 10 novembre 2020 sur PC, PS4, Xbox One et Switch. La deuxième, c'est qu'une édition limitée sera disponible en précommande avec un boîtier en métal, trois cartes illustrées et un pack de skins dorées pour les armes.



Enfin, pour le plaisir des yeux, quelques nouvelles images sont aussi visibles sur la page du produit.

Comme ça, nous avons de quoi ronger notre frein en attendant la bande-annonce de ce soir.