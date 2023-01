Pharaoh: A New Era, bande-annonce et date de sortie pour le remake du city builder

Attendu depuis son officialisation lors de la gamescom 2021, Pharaoh: A New Era va enfin débarquer sur ordinateurs dans quelques jours ! Le remake du city builder par Triskell Interactive et Dotemu s'offre aujourd'hui une nouvelle bande-annonce, dévoilant la date de sortie :

Pharaoh: A New Era sera donc disponible à partir du 15 février 2023, uniquement sur PC via Steam. Comme l'opus de 1999, le titre nous plongera dans l'Égypte antique pour bâtir notre propre civilisation, mais avec des graphismes modernisés, des mécaniques de gameplay améliorées et une interface utilisateur adaptée. Nous pourrons ainsi développer notre empire au long de six périodes en érigeant des places de marché, des lieux de prière et bien sûr d'immenses pyramides. En plus de jeu de base, Pharaoh: A New Era inclura l'extension Cleopatra: Queen of the Nile, pour un total de 100 heures de jeu, 53 missions et un mode Construction Libre.

Pharaoh: A New Era sera très prochainement disponible en précommande sur Gamesplanet.