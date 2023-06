Banishers: Ghosts of New Eden, bande-annonce, images et édition collector pour le jeu de DON'T NOD

Dévoilé lors des Game Awards 2022, Banishers: Ghosts of New Eden a refait parler de lui à l'occasion du Summer Game Fest 2023. DON'T NOD et Focus Entertainment ont partagé une nouvelle bande-annonce de leur jeu de rôle et d'action narratif, qui nous opposera à des créatures surnaturelles.

Les studios en ont profité pour refaire un point sur l'histoire de Banishers: Ghosts of New Eden :

Incarnez Antea Duarte et Red mac Raith, un couple de Banishers, des chasseurs de fantômes qui ont juré de protéger les vivants de la menace des spectres et des revenants. Après qu'Antea soit tragiquement devenue l'un des esprits qu'elle avait pourtant juré de bannir, embarquez dans une quête désespérée pour trouver un moyen de la libérer et d’inverser une destinée tragique. Au cœur des terres hantées de l'Amérique du Nord, plongez dans la vie des communautés de New Eden pour soulager un monde infesté de créatures surnaturelles et de secrets anciens. Utilisez vos talents de Banishers ou combinez les pouvoirs spirituels d'Antea et l'arsenal dévastateur de Red pour triompher et bannir les âmes qui tourmentent les vivants. Scellez le sort des habitants de New Eden avec des décisions cruciales à prendre au cours de votre voyage, qu'ils appartiennent encore au monde des vivants ou à celui des âmes errantes. Vos choix ont un impact considérable sur votre histoire et les défis auxquels vous serez confrontés. Débloquez de nouveaux équipements et capacités pour libérer le pouvoir des Banishers.

Nous avons également droit à une présentation de l'édition collector, qui inclura une statuette séparable de Red et Antea, un artbook, un steelbook, deux bagues sigillaires Banishers et le jeu, en version physique sur consoles ou numérique sur PC avec le DLC Wanderer Set. Banishers: Ghosts of New Eden est toujours attendu en fin d'année 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.