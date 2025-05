RUMEUR sur Assassin's Creed Shadows : une période de sortie encore lointaine pour le DLC Traque sur Awaji et des détails pour le mode coop

Deux mois après sa sortie, Assassin's Creed Shadows a déjà été retourné par pas mal de joueurs qui l'ont terminé et/ou complété à 100 %. Ubisoft a justement détaillé une partie de sa roadmap de contenus post-lancement il y a quelques semaines, donnant lieu à la mise à jour 1.0.4 début mai et qui se poursuivra dès mardi prochain avec une collaboration pour le moment étonnante. Toutefois, ce qu'une bonne partie de la communauté attend surtout, c'est l'extension Traque sur Awaji d'ores et déjà promise et offerte en tant que bonus de précommande. Sans rentrer dans le débat concernant les évènements de la fin du jeu, certains y voient déjà une manière d'apporter une « réelle » conclusion et certaines réponses, et aimeraient donc en profiter assez rapidement. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra au minimum attendre jusqu'à cet été puisque la feuille de route le listait après juin. Eh bien, il va peut-être falloir être très patient...

C'est encore une fois Tom Henderson sur Insider Gaming qui rapporte plusieurs détails fort intéressants entourant le jeu, donc une période de sortie pour ce DLC. Selon ses sources, la nouvelle approche d'Ubisoft de donner plus de temps de développement n'impacterait pas ce qui est prévu pour Shadows, qui comme déjà rapporté devrait bénéficier de deux ans de suivi avant de passer le relais à Codename Hexe. Cette extension Traque sur Awaji développé par Ubisoft Bordeaux ne sortirait donc pas avant septembre 2025 et pourrait même être repoussé à octobre en fonction de la stratégie de l'éditeur. Oui, six mois après le lancement du jeu. Malgré son statut, ce ne serait sans doute pas très malin de le lancer après la sortie de Ghost of Yōtei...

Mais ce n'est pas tout. En octobre dernier, il avait également mentionné l'existence d'un mode de jeu en coopération sous le nom de code LEAGUE, en développement avant même le premier report. Bonne nouvelle, il serait toujours prévu et sortirait en 2026. Avec deux protagonistes jouables, il était facile de supposer que nous pourrions y incarner Naoe et Yasuke, mais ses sources lui ont dit que ce n'était pas entièrement juste et qu'il y aurait « un aspect narratif plus profond » rattaché à cet ajout qui « élargirait l'expérience au-delà de ces deux-là ». Compte tenu des possibilités cosmétiques en place pour nos alliés de la Ligue, des animations dont ils disposent déjà et du nom de ce projet, pouvoir les incarner en coop ne serait pas si farfelu.

Évidemment et comme toujours, tout cela est à prendre avec des pincettes en attendant l'officialisation par l'éditeur.

