Röki : date de sortie sur PC et charmant trailer pour l'aventure dans le folklore scandinave

Röki espère bien capturer l'attention des amoureux de direction artistique originale et de voyage vidéoludique. Il veut en effet nous faire découvrir le folklore scandinave au travers d'une histoire moderne, mais empreinte de fantastique, qui mêlera exploration de lieux enneigés et résolution d'énigmes.

Malgré son cadre hivernal, c'est bien en plein été que le titre de Polygon Treehouse a prévu de voir le jour : sa date de sortie vient d'être calée au 23 juillet 2020 sur Steam et GOG.COM.

Röki est un jeu d'aventure inspiré du folklore scandinave. Un conte de fées contemporain sombre soutenu par une narration touchante, un style artistique séduisant, des puzzles antiques et une exploration de l'atmosphère.

Nous rejoignons Tove dans un voyage fantastique pour sauver sa famille. Un voyage qui la mène au plus profond d'un monde de folklore perdu et longtemps oublié, peuplé d'étranges lieux et de créatures encore plus étranges.

Explore les étendues sauvages, résous ses mystères et sauve ta famille dans ce jeu d'aventure moderne pour tous.