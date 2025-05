Mafia: The Old Country confirme sa date de sortie, met le feu aux poudres dans un intense trailer de gameplay et dévoile son petit prix

Les jeux de Take-Two Interactive sont sous le feu des projecteurs en ce moment et ça continue ce jeudi. Après le State of Play dédié à Borderlands 4 et la diffusion de la deuxième bande-annonce de Grand Theft Auto VI, ainsi que la révélation de sa lointaine date de sortie, c'est donc désormais au tour de Mafia: The Old Country de nous en mettre plein la vue. Sa date de sortie avait fuité le mois dernier et c'est sans surprise qu'elle vient d'être confirmée au détour de la mise en ligne de son trailer de gameplay, comme promis. L'expérience se veut très cinématographique et riche en action. À n'en pas douter, l'adrénaline et la tension propre à cet univers mafieux devraient nous tenir en haleine.

Mafia: The Old Country est donc bien attendu dans trois mois, le vendredi 8 août 2025, sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam). Plus étonnant et signe que 2K Games et Take-Two ajustent les prix en fonction de l'expérience proposée, sa version standard ne coûtera que 49,99 € (la même somme en dollars) !

Bonus de précommande Soldato Pack :

Tenue Soldato ;



Couteau Scannaturi Speciale ;



Cheval et accessoires Tesoro ;



Breloque Lupara. Édition Standard - 49,99 € Le jeu Mafia: The Old Country (en physique sur PS5 et Xbox Series X|S). Édition Deluxe - 59,99 € Le jeu Mafia: The Old Country

Le Pack Padrino :

Fusil Lupara Speciale ;



Pistolet Vendetti Speciale ;



Breloque Immortale ;



Tenue Padrino ;



Couteau Stiletto Speciale ;



Limousine Eckhart Speciale ;



Cheval et accessoires Cosimo.

Le Pack Gatto Nero :

Pistolet Bodeo Nero ;



Breloque Immortale ;



Tenue Gatto Nero ;



Voiture de course Carozella Nero.

Artbook numérique.

Bande-son originale.

Le site officiel précise plusieurs bonnes nouvelles pour les joueurs en ayant marre des jeux bien trop longs remplis de contenus secondaires, Mafia: The Old Country ne demandera pas « un engagement de temps considérable », d'où ce prix, et son expérience narrative linéaire ne se déroulera pas dans un monde ouvert. Il y aura bien un doublage en français, entre autres, et évidemment en sicilien pour une immersion maximale. Si vous souhaitez en voir un peu plus, une deuxième vidéo a été diffusée, montrant d'autres phases de gameplay. Comme vous pouvez le constater, les environnements seront variés, à la manière d'un A Plague Tale: Requiem et il nous est promis un roller coaster d'émotions. Les développeurs reviennent également sur la création de cet épisode sous Unreal Engine 5, avec notamment l'utilisation de la technologie MetaHuman.

Quant à l'OST, elle a été composée par Brian Transeau et interprétée par l'orchestre symphonique national tchèque, en plus de comporter des chansons folkloriques siciliennes traditionnelles arrangées par Peter McConnell et jouées par une sélection de musiciens siciliens et américains.

Découvrez les origines du crime organisé dans Mafia: The Old Country, authentique histoire de la pègre dans la Sicile des années 1900. Tentez de survivre dans la peau d’Enzo Favara et prouvez votre valeur à la Cosa Nostra dans ce jeu d’action-aventure immersif à la troisième personne, au cœur d’une époque dangereuse et impitoyable. Enzo est prêt à tout pour une vie meilleure. Après une enfance marquée par la violence et le travail forcé, il est prêt à tout risquer pour devenir un homme honorable au sein de la famille criminelle Torrisi. Son serment à la Cosa Nostra, avec tout le pouvoir, la tentation et les difficultés que cela implique, est un rappel brûlant de cette simple vérité : Pas de famille sans sacrifice. Cette histoire palpitante est inspirée de la série primée Mafia, dont les graphismes époustouflants, le réalisme incroyable et le scénario si bien ficelé ont été finement retranscrits. L’histoire d’Enzo se déroule à une époque où savoir se servir d’une lame de stiletto est une compétence vitale, où le fusil à canon scié Lupara est l’arme de prédilection, où les vendettas meurtrières et inarrêtables font rage et où les mafiosi font patrouiller leurs réseaux de protection à pied, à cheval ou au volant de voitures du début du siècle.

Pour rappel, une présentation à la PAX East par les développeurs aura lieu ce soir à 20h00. Nous vous proposerons un résumé des annonces si cela a lieu d'être.

