The Age of Bhaarat : un jeu d'action et d'aventure indien dévoilé par un studio cofondé par un vétéran d'Ubisoft et une légende de Bollywood

Tara Gaming vient de dévoiler son premier jeu, The Age of Bhaarat, qui nous emmènera en Inde ancienne. Si le studio à l'origine de ce jeu d'action et d'aventure à la troisième personne est encore jeune, il a été cofondé par Nouredine Abboud, producteur exécutif des Ghost Recon Wildlands et Breakpoint à l'époque où il travaillait chez Ubisoft. Nouredine est accompagné par l'auteur Amish Tripathi (Ram Chandra, Shiva), mais surtout, Tara Gaming est cofondé par Amitabh Bachchan, une légende de Bollywood avec plus de 200 films à son actif.

Avec The Age of Bhaarat, Tara Gaming compte « propulser l'Inde sur la scène mondiale du jeu vidéo », le studio rappelle la richesse culturelle du pays dans son communiqué et, pour y arriver, il veut « fusionner le capital créatif du pays avec des capacités de production AAA ». La première bande-annonce du jeu, à découvrir ci-dessus, montre bien que Tara Gaming n'est pas là pour raconter des salades et les quelques extraits de gameplay montrent de l'action et de l'aventure avec des combats dynamiques, mais des animations encore un peu rigides.

Concrètement, The Age of Bhaarat nous permettra d'incarner un garde forestier d'Anandpur, en Inde antique, alors que notre patrie est envahie par les démons Rakshasa. Équipé d'armes traditionnelles, d'artefacts et de pouvoirs mystiques, il devra affronter ces monstres, explorer des environnements variés et découvrir de terribles secrets. Se présentant comme un Action-RPG de dark fantasy, The Age of Bhaarat devrait proposer des combats intenses, notamment grâce à un grappin rajoutant des déplacements verticaux. Le titre sera également jouable en coopération en ligne.

The Age of Bhaarat n'a pas encore de date de sortie, il est attendu sur PC et consoles, sans plus de précisions.