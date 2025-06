Towa and the Guardians of the Sacred Tree : Bandai Namco annonce un jeu d'action envoûtant

Bandai Namco a dévoilé, il y a peu, une toute nouvelle production au doux nom de Towa and the Guardians of the Sacred Tree, une aventure qui s’annonce aussi poétique qu’épique. Mêlant action intense et direction artistique inspirée des estampes traditionnelles, le titre titille dès les premiers visuels par ses personnages dessinés à la main, ses environnements baignés d’encre et sa bande-son envoûtante signée Hitoshi Sakimoto (Final Fantasy Tactics, Vagrant Story, etc).

Pour faire le point sur l’histoire, au cœur de ce monde aux allures paisibles, la menace gronde. Le village de Shinju, isolé mais serein, fait face à la folie destructrice de Magatsu. Pour contrer ce fléau, la prêtresse Towa se lance dans une épopée à travers le temps, accompagnée de huit gardiens aux pouvoirs distincts. Avant chaque mission, deux compagnons devront être choisis : l’un maniant l’épée sacrée Tsurugi, l’autre le bâton magique Kagura. Chaque duo offre une approche unique du combat, avec des compétences à débloquer, des armes à forger et un style à affiner selon les besoins de la mission.

Voici ce qu’il faut retenir :

UN MONDE VIBRANT

Un monde vibrant aux mille et une merveilles et dangers.

Incarnez Towa et les enfants célestes dans leur quête salvatrice et explorez de mystérieuses contrées menacées par la corruption de Magatsu. Dans ce monde où merveilles et dangers sont les faces d'une même pièce, l'unique voie est celle du courage.

Sur fond des mélodies de Hitoshi Sakimoto et de paysages sauvages à couper le souffle, sauvez le village de Shinju au fil de votre lame.

UN ROGUELITE HALETANT EN DUO

Towa, la prêtresse de Shinju, se joint à ses huit fidèles compagnons pour vaincre Magatsu.

Combattez aux côtés d'un enfant céleste en maniant le pouvoir sacré du sabre (Tsurugi) et du bâton (Kagura). Chaque enfant céleste possède ses propres capacités et sabres, ce qui rend chaque style de combats et duo unique.

Ensemble, tracez votre chemin dans ces terres colorées, menez à bien des expéditions, et terrassez les serviteurs de Magatsu !

FORGEZ DES SABRES ET LIENS À L'ÉPREUVE DU TEMPS

À mesure que les héros poursuivent leur quête à travers les âges, le village évolue.

Tissez des liens uniques avec ses habitants tout en découvrant les coutumes et histoires qui font du village de Shinju ce qu'il est.

Chacune de vos visites est l'occasion de vous entraîner au dojo, d'obtenir de puissants dons, et de créer de nouveaux sabres à la forge.