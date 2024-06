The Witcher 3: Blood and Wine détrôné par Elden Ring: Shadow of the Erdtree, CD Projekt félicite FromSoftware

Certaines extensions sont meilleures que d'autres, elles arrivent même à sublimer un jeu de base déjà excellent. L'année dernière, CD Projekt a par exemple lancé Phantom Liberty pour Cyberpunk 2077, qui a obtenu une belle moyenne de 89/100 sur Metacritic. Mais elle n'avait pas fait mieux que Blood and Wine, la magnifique conclusion de The Witcher 3: Wild Hunt, avec un Metascore de 92/100.

Here's a live view of REDs this week trying to prepare for Shadow of the Erdtree. pic.twitter.com/Ixb3rxrpyZ — The Witcher (@witchergame) June 21, 2024

Mais voilà, la semaine dernière est sortie Shadow of the Erdtree, l'extension d'Elden Ring, qui a fait mieux que tout le monde avec 95/100 sur Metacritic ! Bandai Namco, FromSoftware et Hidetaka Miyazaki ont frappé fort avec ce contenu additionnel, adoré par la presse anglophone et française, détrônant enfin The Witcher 3: Wild Hunt - Blood & Wine. Pas rancunier, CD Projekt a félicité FromSoftware sur les réseaux sociaux en partageant un très bel artwork de Geralt de Riv éliminant un monstre dans l'arène de Mohg, point de départ de Shadow of the Erdtree. Le Sorceleur est même équipé de la Lancée sacrée de Mohgwyn, preuve qu'il a déjà vaincu le Seigneur du sang et qu'il prêt pour partir au Royaume des morts traquer Messmer et Miquella.

Tout le monde est fan d'Elden Ring: Shadow of the Erdtree, CD Projekt a même partagé une seconde image montrant les différentes parties de certains développeurs, attendant devant le cocon de Miquella ou essayant encore de battre Mohg pour accéder au contenu additionnel. Vous pouvez acheter l’extension Shadow of the Erdtree contre 35,99 € sur Gamesplanet ou retrouver Elden Ring: Shadow of the Erdtree Edition avec le jeu et le contenu additionnel à partir de 56,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

