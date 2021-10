Lara Croft and the Guardian of Light et Temple of Osiris : les 2 spin-offs annoncés sur Switch pour les 25 ans

C'est cette semaine que nous fêtons les 25 ans de Tomb Raider, un anniversaire célébré tout au long de 2021, mais pour lequel Crystal Dynamics a gardé quelques cartouches. Parmi elles, des portages de spin-offs à destination de la Nintendo Switch développés par Feral Interactive, déjà responsable des versions annexes de GRID Autosport ou Alien Isolation.

Lara Croft and the Guardian of Light, jeu d'action-aventure en vue top down paru en 2010, et Lara Croft and the Temple of Osiris, sa suite sortie en 2014, vont tous deux être portés sur Switch en 2022. Ces expériences à la jouabilité arcade pensées pour la coopération vont revivre sur la console hybride, mais nous n'avons pas encore plus de détails sur leur date de sortie ou leurs spécificités techniques sur cette plateforme.

