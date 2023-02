Professor Layton and The New World of Steam : une nouvelle aventure de Luke et du Professeur Layton annoncée sur Switch !

La saga Professeur Layton s'était arrêtée avec L'Aventure Layton : Katrielle et la Conspiration des millionnaires, qui a d'ailleurs eu droit à un portage sur Switch en Édition Deluxe (disponible à partir de 34,99 € sur Amazon.fr). Alors que rien ne le laissait présager, Level-5 a décidé d'offrir une suite à la série, qui remettra Luke et le Professeur Layton au premier plan.



Elle s'appelle Professor Layton and The New World of Steam (le titre français est encore inconnu), et nous conduira dans un environnement inédit, à l'ambiance visiblement steampunk.

La série aux plus de 18 millions d'unités vendues à travers le monde. Résolvez des énigmes épiques pour progresser dans l'histoire de cette aventure de puzzle/fantaisie. Le dernier opus de la série Professeur Layton. Layton et Luke se mesurent à des casse-têtes inédits dans un tout nouvel environnement.

Le Nintendo Direct qui a révélé cette information n'en dit pas plus, y compris sur la date de sortie, alors il va visiblement falloir se montrer patient.