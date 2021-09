The Forgotten City : le jeu d'enquête salué par la critique disponible en Cloud Version sur Switch

Resident Evil 7, Control, Hitman 3 et bientôt Marvel's Guardian of the Galaxy et Dying Light 2 Stay Human : les titres trop puissants pour la Switch à tout de même sortir sur la console en Cloud Version sont rares et viennent pour le moment de gros éditeurs. La donne change cette semaine avec la sortie de The Forgotten City - Cloud Version sur l'eShop, au prix de 29,99 €.

Modern Storyteller avait promis de livrer le titre sur la console cette année, et il tient parole, même s'il n'avait pas prévenu que l'expérience devrait être jouée exclusivement dans le nuage. Elle reste cependant la même, avec un jeu d'aventure et d'enquête où l'action est optionnelle nous emmenant dans une boucle temporelle à l'époque de l'Empire romain. Elle affiche pour information une très jolie moyenne de 85/100 chez Metacritic, preuve de ses qualités.

The Forgotten City est un jeu d'aventure énigmatique mêlant exploration et déduction. C'est une version revisitée du mod acclamé par la critique qui a remporté un prix national de la Writers' Guild et qui a été téléchargé plus de 3 millions de fois. Le combat est une option, mais la violence ne vous mènera pas loin. Ce n'est qu'en interrogeant une communauté de personnages hauts en couleur, en exploitant intelligemment la boucle temporelle et en faisant des choix moraux difficiles que vous pourrez espérer résoudre ce mystère épique. Ici, vos décisions ont des conséquences. Le destin de la cité est entre vos mains. Explorez une cité romaine antique dans un monde ouvert à l'architecture, à l'art, aux costumes et aux coutumes historiquement authentiques.

Enquêtez sur un mystère captivant en perpétuelle évolution et aux dénouements multiples.

Liez-vous avec des personnages très détaillés et profondément interactifs.

Faites face à des dilemmes moraux aux conséquences potentiellement tragiques.

Incarnez le personnage que vous souhaitez. Choisissez son sexe, son origine et son histoire.

Résolvez les problèmes en faisant usage de raison, de charme, de corruption, d'intimidation, de violence ou en exploitant intelligemment la boucle temporelle.

The Forgotten City vient pour mémoire d'un mod de The Elder Scrolls V: Skyrim, que vous pouvez acheter à partir de 20,27 € sur Amazon.fr. Et comme toujours avec les Cloud Version, vous pouvez essayer une démo gratuite de 10 minutes à deux reprises pour tester votre bande passante et la qualité du streaming.