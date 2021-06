The Forgotten City : Galerius dévoile la date de sortie du jeu tiré d'un mod de Skyrim

The Forgotten City était à l'origine un simple mod pour The Elder Scrolls V: Skyrim, qui a rencontré un énorme succès avec plus de trois millions de téléchargements. Mais les développeurs ont voulu aller plus loin et transformer ce contenu en un véritable jeu, qui sortira le mois prochain.

La date de sortie de The Forgotten City est fixée au 28 juillet 2021 sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch. Le titre nous emmènera 2 000 ans dans le passé, dans une cité romaine antique en monde ouvert où il faudra enquêter sur une mystérieuse menace. Le joueur sera invité à rencontrer de nombreux personnages et à prendre des décisions cruciales avec plusieurs fins potentielles.

L'information concernant le lancement a été dévoilée lors de l'IGN Expo par une nouvelle bande-annonce avec des phases de gameplay, de réflexion et des dialogues avec Mr Propre Galerius. Une Digital Collector's Edition sera également proposée avec une clé Steam, la bande originale numérique, la carte du jeu et un fichier .stl pour imprimer en 3D une statuette de Sentius.