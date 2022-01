Zenith: The Last City, le MMORPG VR en monde ouvert se trouve une date de sortie pour ce mois de janvier !

Zenith: The Last City, le MMORPG tant attendu s'est trouvé une date de sortie vraiment toute proche. Il faut dire qu'en réalité virtuelle ce type de jeu n'est pas légion, ou sinon peu aboutis pour certains représentants. Le titre du petit studio indépendant Ramen VR, propose un gameplay typé Action-RPG et un monde ouvert dans lequel il est possible de se déplacer en volant ou bien en grimpant sur n'importe quelle surface, de quoi donner une réelle dimension au jeu.

Il faut dire que le jeu en a fait saliver plus d'un et les différents éléments partagés pendant la phase de bêta test ont su nous tenir en haleine. Annoncée il y a deux ans, sa campagne Kickstarter avait été bouclée en moins de quatre heures. Il faut croire que la hype autour d'un MMO en réalité virtuelle plein de promesses a eu son effet. Le jeu propose un monde ouvert et coloré, des combats dynamiques et réalistes, du crafting, de l'exploration et des raids à plusieurs, mais aussi une personnalisation poussée des joueurs ou encore la possibilité de faire de la cuisine en fonction d'ingrédients récoltés ça et là. Il nous tarde de le découvrir !

Le titre est annoncé pour le 27 janvier 2022 au prix de 29,99 € sur les plateformes Quest, PC VR et PSVR (sous réserve d'approbation qualité sur les différents stores).

Nous sommes ravis de vous permettre enfin de nous rejoindre dans le monde de Zenith, que nous construisons depuis si longtemps maintenant et que nous nous engageons à continuer à construire pour les années à venir avec encore plein de nouvelles idées. Nous sommes vraiment honorés par le soutien incroyable que nous avons reçu de cette communauté au fil des ans, en particulier lorsque le jeu n’était qu’un rêve lointain. Lorsque nous avons commencé il y a quelques années, vous avez entièrement financé notre campagne Kickstarter en moins de 4 heures. Votre croyance en notre vision et dans un petit studio indépendant, construisant un MMO ambitieux pour la VR, nous a poussés à travailler encore plus dur pour créer le jeu auquel nous avons toujours espéré jouer un jour. Nous sommes ravis de vous accueillir bientôt dans le monde de Zenith, de vous montrer ce que nous avons construit et de vous donner un aperçu de la façon dont nous prévoyons de continuer à faire évoluer Zenith au fil du temps. Nous avons hâte de voir et de rencontrer certains d’entre vous dans le jeu bientôt! Voici une année 2022 assez épique !

À bientôt dans Zenith: The Last City !

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Meta Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.