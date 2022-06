Zenith: The Last City, la mise à jour Celestial Throne débarque avec beaucoup de nouveau contenu

Si vous trouviez le dernier-né de Ramen VR un poil répétitif et avare en contenu, la prochaine mise à jour de Zenith: The Last City devrait vous ravir ! Le studio a mis le paquet pour le 16 juin, jour de sortie du « Trône Céleste ». La bande-annonce nous offre un aperçu de certains des nouveaux donjons, de la forteresse flottante, ainsi que des ennemis et pièges inédits qui nous attendent. Avec cette mise à jour, la liste des ajouts est plutôt conséquente.

Regardez plutôt par vous-même :

Six nouveaux donjons instanciés remplis d'énigmes interactives, de pièges, d'adversaires et de trésors en tout genre ;

Huit nouveaux ensembles d'armures et casques ;

Matchmaking d'instance pour des groupes de quatre à huit joueurs ;

Amélioration de l'accessibilité ;

Vingt nouvelles quêtes ;

Amélioration du moteur du jeu pour davantage de fonctionnalités et d'interactions, mais aussi pour améliorer les performances et proposer une expérience en temps réel interconnectée et sans faille ;

Corrections de bugs divers.

Bien sûr, il y aura toute une histoire autour du château et du trône lui-même :

Émergeant de l'essence violente de la tempête qui l'a caché pendant les 60 dernières années, un château volant plane à nouveau près de la surface. Les aventuriers trouveront six nouveaux donjons instanciés dans le château suspendu et dispersés à travers le monde, remplis d'énigmes interactives, de pièges, d'adversaires et d'une abondance de trésors. Assemblez des groupes de 4 à 8 joueurs grâce au matchmaking d'instance, puis préparez-vous à tester toutes vos compétences, à la fois individuellement et en équipe.

Comme nous l'avions mentionné dans notre test, Zenith: The Last City n'est pas un mauvais jeu, mais il manque encore de profondeur et reste assez répétitif. Espérons que le « Trône Céleste » comblera ces quelques manques.

Avant sa sortie ce jeudi 16 sur le Meta Quest 2, SteamVR et le PSVR, il vous est possible de tester la mise à jour en bêta en vous rendant sur ce lien.

N'oubliez pas que nous proposons, avec notre application Quest Games Optimizer, une optimisation graphique du jeu afin de le rendre encore plus beau !