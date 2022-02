Zenith: The Last City, une première mise à jour majeure annoncée

Gros succès du mois de janvier, Zenith: The Last City (dont vous retrouverez notre test ici) avait connu quelques déboires à sa sortie, avec notamment des problèmes de connexion et de places disponibles sur les serveurs. Ramen VR nous annonce une mise à jour qui, si elle n'ajoute pas de contenu majeur, apportera de la stabilité et du confort.

Au programme de celle-ci :

Stabilisation des serveurs et hausse du nombre de places disponibles de 15 % ;

Fin du blocage de 24h entre les changements de serveurs. Vous pourrez rejoindre plus facilement vos amis, quel que soit le serveur ;

Correction des problèmes liés à la connexion et au chat vocal en jeu ;

Embauche d'une personne pour le service client afin de résoudre plus rapidement les tickets d'assistances.

Celle-ci sera accompagnée par la suite de mises à jour mineures de contenu :

Un nouveau système d'alerte pour prévenir les joueurs d'un reboot serveur ;

23 nouvelles quêtes vont être ajoutées, réparties dans les différents biomes, pour améliorer le leveling (la montée de niveau) et rendre l'expérience plus amusante ;

De nombreuses quêtes vont être réécrites dans les plaines fracturées et dans la zone de tutoriel afin de faciliter l'apprentissage des joueurs ;

De nouvelles armures et armes endgame vont être ajoutées dans le but de donner de nouveaux objectifs de jeu aux joueurs qui ont déjà atteint la fin de la quête principale.

Enfin, Ramen VR nous a gratifiés d'une roadmap (bien que non datée) intéressante sur l'avenir du jeu en 2022 :

Ajout des maisons de joueurs personnalisables ;

De nouveaux talents et recettes de craft ;

Plus de contenu endgame (sans précisions pour l'heure) ;

Ajout de la troisième classe, le Ninja.

Comme prévu, Zenith: The Last City va s'étoffer au fur et à mesure et c'est avec impatience que nous attendons la venue de la nouvelle classe.

