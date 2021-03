Zenith: The Last City, l'ambitieux MMORPG cyberpunk en réalité virtuelle sortira aussi sur PS VR

Né d'un financement participatif bouclé à l'été 2019 sur Kickstarter, Zenith: The Last City est conçu par la petite équipe de Ramen VR, et est décrit comme rien d'autre qu'un MMORPG cyberpunk à l'esthétique anime. Les ambitions du studio sont grandes, lui qui promet de proposer des villes et décors à escalader à mains nues en réalité virtuelle, et des combats avec des mouvements dynamiques. Et un peu de tout cela est montré dans la bande-annonce dévoilée aujourd'hui, à l'occasion de la confirmation de l'arrivée du jeu sur le PS VR.

D'ailleurs, le directeur de Ramen VR, Andy Tsen, en a dit plus sur sa production sur le PlayStation Blog.

Notre équipe adore les animes, les MMO et la réalité virtuelle, mais aucun jeu ne combinait ces trois univers au sein d’une expérience satisfaisante. Nous avons décidé de développer Zenith parce que c’était le jeu auquel nous voulions jouer et que nous pensions que nous étions loin d’être les seuls. Le monde Zenith est un MMO en réalité virtuelle qui combine un monde ouvert haut en couleur avec un gameplay dynamique rempli d’aventure et d’action. Notre jeu offre de somptueux environnements dessinés à la main dans lesquels vous vous perdrez des heures durant. Des canopées luxuriantes de l’Amarite Forest aux eaux turquoise de la Radiant Coast, en passant par la ville futuriste de Zenith, nous avons bâti un monde fantastique, ayant son style propre et fourmillant de détails. Évidemment, les paysages ne sont qu’un des éléments qui donnent vie au monde de Zenith. Nous avons également passé énormément de temps sur l’intrigue et ajouté de nombreux détails subtils pour le rendre plus vrai que nature. Le jeu débute plusieurs générations après un cataclysme, la Fracture. Les joueurs seront plongés dans une histoire captivante au cours de laquelle ils devront combattre des hommes et des dieux pour empêcher cette catastrophe de se reproduire. À l’aide du pouvoir de l’Essence, le pouvoir magique qui coule dans les veines de tous les êtres vivants, les joueurs gagneront en puissance tandis qu’ils affronteront en équipe de nombreux champions et méchants. Les déplacements Avec un monde aussi vaste, nous voulions également vous donner une liberté de mouvement inégalée. Dans Zenith, vous pouvez tout escalader. Utilisez vos mains pour gravir des gratte-ciel ou des falaises afin de débusquer des zones secrètes et des trésors cachés. Votre endurance est limitée, mais elle croît à mesure que vous explorez le monde, alors planifiez bien votre ascension avant de vous lancer. Fendez les airs à l’aide de notre système de vol plané pour voler rapidement vers des zones distantes de la carte, semer des ennemis ou juste profiter de la vue. Si vous avez le mal des transports, nous avons pensé à vous avec un système de déplacement extra-corporel, qui élimine ce phénomène sans vous priver de l’action. Les combats Aussi sublime soit-il, un monde ouvert n’est que peu de choses sans l’histoire qui va avec, captivant les joueurs pendant des heures. Et c’est exactement ce que nous souhaitons proposer avec notre système de combat ultra-immersif uniquement possible grâce à la réalité virtuelle. Si beaucoup de MMORPG donnent l’impression d’être des simulateurs de feuilles de calcul, Zenith se veut concret et facile à prendre en main. Au lieu d’apprendre un million de formules sur les dégâts, vous devrez maîtriser des mécanismes intuitifs comme le lancer, le blocage et l’esquive. Parez la lame de votre ennemi, frappez avec votre bâton comme un magicien et esquivez les flèches en ralentissant le temps. Dans Zenith, la maîtrise des armes blanches et de la magie requiert du temps et de la pratique. Vous apprendrez peu à peu à déclencher la combinaison parfaite d’attaques, de blocages et de sorts en affrontant toute une variété d’ennemis puissants qui mettront vos compétences à rude épreuve. Pour récompenser votre persévérance, vous obtiendrez des armes rares et puissantes ainsi que des compétences qui vous aideront à atteindre les plus hautes sphères du pouvoir. Un jeu massivement multijoueur Aucun MMORPG ne serait complet sans l’ingrédient « massivement multijoueur », et notre jeu ne déroge pas à la règle. Pour nous, en tant que développeurs, l’expérience sociale est primordiale, car nous pensons que les jeux en ligne peuvent valoriser les gens et tisser des liens aussi forts que dans la vraie vie ! (Et ce n’est pas une façon de parler : je me suis marié avec mon épouse dans Final Fantasy 14 avant de le faire en vrai.) Zenith comportera énormément de contenu pour les groupes, notamment d’impressionnants boss, des événements publics, mais aussi des donjons. Le contenu exigeant nécessitera une coordination précise, et c’est là que notre système de guilde entre en jeu. Formez votre propre guilde avec vos amis et gagnez en notoriété ou rejoignez une guilde déjà établie pour relever les plus grands défis de Zenith. Personnalisez les classes selon VOTRE style de jeu Un des avantages de la réalité virtuelle, c’est que vous pouvez complètement vous réinventer, et nous avons conçu notre système de classes dans la même optique. Dans Zenith, votre classe ne dictera pas le rôle que vous allez jouer. Les rôles n’étant pas liés à votre classe, libre à vous de tanker comme Essence Mage ou de soigner vos équipiers comme Blade Master si le cœur vous en dit ! Dans les RPG, tout est question de choix. Nous avons donc pensé nos systèmes pour offrir un large éventail de combinaisons et permettre tous les styles de jeu. Nous adorons les MMORPG et les JRPG. Certains diront même que c’est une obsession. Travailler sur Zenith est un rêve devenu réalité pour bon nombre d’entre nous. C’est un honneur que d’avoir eu la chance de bâtir ce monde, et il nous tarde que vous puissiez l’explorer. N’hésitez pas à nous dire ce que vous attendez le plus dans les commentaires ci-dessous !

Zenith: The Last City est donc attendu sur PlayStation VR, Oculus Quest et Oculus Rift à l'été 2021. Vous pouvez vous procurer un Oculus Quest 2 pour 449,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : PS VR 2 : le casque de réalité virtuelle next-gen de la PS5 officialisé avec de premiers détails alléchants