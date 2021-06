Annapurna Interactive : un Showcase spécial annoncé pour cet été, Last Stop daté et du gameplay pour Solar Ash

En quelques années seulement, Annapurna Interactive a réussi à livrer certains des jeux « indés » les plus originaux et intéressants du marché. Donut County, Kentucky Route Zero, Sayonara Wild Hearts, If Found... et bien d'autres encore l'ont eu pour éditeur. Et alors que la filiale d'Annapurna Pictures a plein de jeux sur le feu, elle vient d'annoncer qu'elle allait organiser sa propre présentation cet été.



Un Annapurna Interactive Showcase 2021 aura ainsi lieu le 29 juillet 2021 à 21h00, heure française, comme cela a été confirmé lors du Kickoff Live! hier. Nous y retouverons probablement toutes ses futures productions, dont The Artful Escape, 12 Minutes, Stray, Solar Ash, Open Roads, Neon White, Hindsight ou Skin Deep, mais aussi des titres inédits qui seront révélés pour la première fois. D'ailleurs, le jeu d'action et de plateforme Solar Ash a eu droit à une vidéo de gameplay lors de la soirée, lui qui est prévu sur PC, PS4 et PS5 pour cette année.

En revanche, Last Stop ne devrait pas être de la partie, car sa date de sortie a aussi été annoncée hier soir, et elle est calée avant, au 22 juillet 2021 ! Le jeu d'aventure où nous suivrons 3 personnages lors d'un cataclysme surnaturel arrivera sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

Outer Wilds, l'un des derniers gros succès critiques d'Annapurna Interactive, est disponible à partir de 24,99 € sur Amazon.fr.