Solar Ash : du gameplay vif et stylé du jeu de plateformes PS5, PS4 et PC présenté au State of Play

Parmi les indépendants annoncés en même temps que la PS5 en juin dernier, il y avait Solar Ash, le deuxième titre des créateurs de l'apprécié Hyper Light Drifter. La collaboration entre Heart Machine et Annapurna Interactive était de retour sur le devant de la scène cette nuit pour le State of Play, avec un florilège de scènes de gameplay pour mieux comprendre son concept.



Ce jeu de plateformes et d'action à la troisième personne nous fera suivre Rei, une Voidrunner qui va devoir user de son agilité, sa vitesse et ses compétences pour empêcher sa planète d'être avalée par un trou noir. Le directeur créatif Alx Preston nous en dit plus dans les commentaires audio de la vidéo et sur le PlayStation Blog.

La transition de la 2D à la 3D nous a demandé un peu de temps. Il a fallu créer une chaîne de traitement appropriée et trouver les bonnes personnes. Nous pensons avoir réussi ce pari, et nous espérons que vous serez du même avis.

Solar Ash est un jeu de plate-forme et d’action à la troisième personne d’une ampleur énorme qui met l’accent sur la fluidité des déplacements. Nous voulions vraiment repousser les limites dimensionnelles sur différents aspects. Le monde que nous vous proposons de parcourir est gigantesque. Les joueurs peuvent y découvrir des cités englouties, de vastes plateaux océaniques et de dangereux terrains volcaniques dans lesquels ils devront survivre.

Vous incarnez Rei, une Voidrunner qui cherche à sauver sa planète de l’Ultra Void, un immense trou noir qui aspire des mondes entiers.

Pour accomplir cette mission, Rei pourra compter sur sa vitesse et son agilité hors du commun, ainsi que d’autres outils à sa disposition. Elle parcourt aisément de grandes distances en surfant sur les nuages de cendres. À l’aide de son grappin, elle traverse les fossés et remonte d’immenses espaces verticaux sans aucune difficulté. Elle glisse avec grâce sur les rails présents un peu partout dans le monde pour s’élever encore plus haut et atteindre des enclaves secrètes.

Les combats sont fluides, simples et gratifiants. Notre objectif est de donner le pouvoir au joueur et de montrer à quel point Rei est une Voidrunner accomplie. Lors de votre aventure, vous rencontrerez des créatures toujours plus imposantes et difformes, révélant peu à peu la nature perfide de ce recoin du cosmos. Au fur et à mesure de votre exploration, ces rencontres se révéleront de plus en plus difficiles et titanesques. Il faudra en effet faire preuve d’un timing exemplaire et d’excellentes compétences en matière de plate-forme pour en venir à bout.

À terme, Rei devra faire face aux créatures les plus imposantes de l’Ultra Void : des vestiges gigantesques dont le corps est composé d’os et d’une substance à la fois visqueuse et fibreuse. Ces bêtes détiennent la clé qui lui permettra d’avancer dans sa quête pour sauver son monde. Rei est bien déterminée à surmonter ces défis colossaux, dans tous les sens du terme.

Nous sommes à la fois ravis et stressés à l’idée de vous montrer le projet sur lequel Heart Machine a travaillé pendant tout ce temps. Solar Ash est une expérience dont nous sommes on ne peut plus fiers, qu’il s’agisse du monde que nous avons imaginé, de notre équipe incroyable ou du jeu que nous vous proposerons au cours de l’année sur PS4 et PS5.