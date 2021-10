Solar Ash : la date de sortie du jeu de plateformes intense des créateurs de Hyper Light Drifter est repoussée

Même les jeux au budget plus réduit ne sont pas épargnés par les reports, surtout en période de crise sanitaire. Solar Ash aurait dû voir le jour le 26 octobre 2021, mais sa date de sortie vient d'être reportée de quelques semaines pour permettre aux développeurs de Heart Machine de terminer sereinement son développement.

Les créateurs de Hyper Light Drifter expliquent le décalage du lancement de leur nouveau jeu d'action et de plateformes coloré de la manière suivante :

Heart Machine et Annapurna Interactive ont décidé de retarder la sortie de Solar Ash jusqu'au 2 décembre 2021. Nous voulons que Solar Ash brille, et nous avons besoin d'un peu plus de temps pour terminer les derniers morceaux de finition et de corrections de bugs dans le jeu, tout en continuant à œuvrer durant cette pandémie mondiale en tant qu'équipe hautement dévouée. Ce court délai nous aidera à y arriver.

Merci de votre compréhension, et à bientôt dans l'Ultravoid.