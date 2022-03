We Were Here Forever : le jeu d'aventure coopératif se trouve une date de sortie, mais pas sur toutes les plateformes

Total Mayhem Games avait annoncé il y a maintenant plus d'un an We Were Here Forever, nouveau jeu d'aventure jouable en coopération avec un ami et faisant suite aux sympathiques We Were Here, We Were Here Too et We Were Here Together. Le titre devait à l'origine sortir en fin d'année dernière, mais il a pris un peu de retard.

Que les fans se rassurent, le jeu est toujours bien vivant et il arrivera dans un peu moins de deux mois. La date de sortie de We Were Here Forever est en effet fixée au 10 mai 2022 sur PC, via Steam et l'Epic Games Store. Les versions PlayStation 5, Xbox Series X|S, PS4 et Xbox One débarqueront quant à elles peu après, mais Total Mayhem Games ne lâche pas de date de sortie précise.

En attendant la sortie du jeu, les développeurs vont publier régulièrement des épisodes d'une mini-série intitulée We Were Here Stories: Chronicles of Castle Rock, le premier des six chapitres est déjà à découvrir ci-dessous. Les joueurs les plus impatients pourront également mettre la main sur We Were Here Forever lors du salon W.A.S.D à Londres du 7 au 9 avril prochain, sur le stand de Total Mayhem Games.

En attendant de découvrir We Were Here Forever, vous pouvez retrouver une bande-annonce plus haut, ainsi que des images sur la seconde page et des cartes PSN sur Amazon.