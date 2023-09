We Were Here Expeditions: The FriendShip annoncé, lancé et déjà gratuit, mais...

La franchise de Total Mayhem Games vient de s'agrandir, et personne ne l'attendait. Après We Were Here, We Were Here Too, We Were Here Together et We Were Here Forever, le studio indépendant dévoile aujourd'hui We Were Here Expeditions: The FriendShip... et il est déjà disponible !

Dans We Were Here Expeditions: The FriendShip, le but est toujours de résoudre des énigmes en coopération avec un ami, les développeurs présentent leur nouveau jeu :

Avec un ami, mettez votre amitié à l'épreuve en ligne en résolvant ensemble les énigmes d'un parc d'attractions abandonné. Coopérez et surmontez les défis stimulants de cette expérience We Were Here indépendante. Vous pensez que votre ami et vous pouvez surmonter tous les défis ? Pari tenu ! Venez vous frotter à cette nouvelle expérience We Were Here de taille réduite et indépendante, qui mettra votre amitié à rude épreuve. Pour montrer la force de votre lien, vous allez devoir relever plusieurs énigmes complexes. Communication, travail en équipe... et confiance seront la clé. Discutez, coopérez, et surtout, ayez confiance l'un dans l'autre. Vous êtes tous les deux seuls en mer quand vous recevez un signal de détresse qui vous conduit à une île déserte. Là, vous découvrez un mystérieux tour en bateau dans un parc d'attractions abandonné. Ce voyage, vous ne l'oublierez pas de sitôt, avec des énigmes qui ne peuvent être résolues qu'à deux. La force de votre amitié influera directement sur le résultat de cette croisière ! Attention, le test est d'autant plus réel que vous recevrez une note en fonction de votre performance ! Votre amitié est-elle éternelle ? Ou risque-t-elle au contraire de sombrer au fond de l'océan ?

Total Mayhem Games explique que les We Were Here Expeditions seront des spin-offs indépendants, à plus petite échelle, de quoi découvrir le style et les mécaniques de la franchise. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que We Were Here Expeditions: The FriendShip est temporairement gratuit ! Vous avez jusqu'au 13 octobre 2023 pour l'ajouter à votre bibliothèque virtuelle sur PC (Steam et Epic Games Store), PS4 ou PlayStation 5 pour en profiter ad vitam æternam après cette date, tandis que sur Xbox One ou Xbox Series X|S, les joueurs ont doit à un essai gratuit de 10 heures. À partir du 14 octobre, le titre sera vendu contre 3,99 €. Attention, le studio précise enfin que le jeu se joue exclusivement en coopération, un ami et un microphone sont requis. Pour le premier, nous n'avons pas de solution miracle, mais pour le second, vous pouvez retrouver des casques avec micro sur Amazon.