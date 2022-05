We Were Here Forever : le jeu d'aventure coopératif se lance en vidéo

Les joueurs qui ont déjà terminé We Were Here, We Were Here Too et We Were Here Together attendaient avec impatience We Were Here Forever, toujours développé par Total Mayhem Games. Le titre est enfin disponible, uniquement sur ordinateurs pour le moment, le studio partage la bande-annonce de lancement :

Les joueurs se retrouvent cette fois prisonniers dans le royaume de Castle Rock, un château en Antarctique dont ils devront s'échapper en résolvant des énigmes en coopération. Il faudra également prendre des décisions qui auront des répercussions sur la suite de l'aventure, tout en tentant de comprendre pourquoi vous avez été amenés à Castle Rock.

We Were Here Forever est donc disponible sur PC via Steam et l'Epic Games Store, les versions PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S arriveront prochainement. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.