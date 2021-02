We Were Here : le jeu coopératif offert sur PC, PS4 et Xbox One, les suites arrivent sur la console de Sony

Total Mayhem Games a développé plusieurs jeux d'aventure et d'énigmes à découvrir en coopération, et le premier volet, We Were Here, vient enfin d'arriver sur PS4. Il est actuellement offert sur le PlayStation Store, et les versions PC et Xbox One sont également gratuites pendant quelques jours.

Le titre se déroule pour rappel dans une région glaciale, alors que deux aventuriers se retrouvent séparés dans un château. Le but est de résoudre des énigmes en coopération grâce au talkie-walkie, seul moyen de communiquer entre joueurs. Si vous ne connaissez pas du tout le jeu, qui s'inspire de Myst et des escape rooms, une nouvelle bande-annonce est à découvrir ci-dessus.

Ses suites arriveront donc prochainement sur PS4, la date de sortie de We Were Here Too et We Were Here Together est en effet fixée au 23 février prochain. Cette fois, il faudra tout de même payer, sans doute le même prix que sur les autres plateformes (9,99 € et 12,99 €, vous pouvez déjà acheter des cartes PSN sur Amazon).