Deliver Us The Moon : les versions PS5 et Xbox Series X et S repoussées d'un mois

KeokeN Interactive avait annoncé pas plus tard qu'en mars dernier que Deliver Us The Moon arriverait le 19 mai prochain sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Malheureusement, à quelques jours du lancement de cette version améliorée, le studio annonce un report de plusieurs semaines.

La date de sortie de Deliver Us The Moon est désormais fixée au 23 juin 2022 sur PS5 et Xbox Series X|S, avec une version physique pour la console de salon Sony, en précommande à 24,99 € sur Amazon. L'occasion pour le studio de partager une « nouvelle » bande-annonce (seule la date de sortie affichée à la fin change) et de rappeler que sur les consoles de dernière génération, le titre tournera en 4K avec des ombres et des reflets en ray-tracing, tout en bénéficiant de temps de chargement réduits et de fonctionnalités (gâchettes adaptatives et haut-parleur) liées à la DualSense.

Rendez-vous dans un peu plus d'un mois pour découvrir ou redécouvrir Deliver Us The Moon sur PS5 et Xbox Series X|S. Si vous avez déjà le jeu sur PS4 ou Xbox One, la mise à jour sera gratuite. KeokeN Interactive a également dévoilé récemment des informations sur son prochain jeu, Deliver Us Mars.