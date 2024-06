Deliver Us The Moon daté sur Switch, alors que le développeur a licencié tout le monde

Drôle d'aventure que celle du portage Nintendo Switch de Deliver Us The Moon. Le titre devait arriver sur la console de salon portable nipponne peu après les versions PC, PS4 et Xbox One, mais Wired Productions et KeokeN Interactive l'ont abandonné pendant des années... avant de la réannoncer lors du Wired Direct 2024.

L'éditeur est de retour aujourd'hui pour annoncer que la date de sortie de Deliver Us The Moon est fixée au 16 juillet 2024 sur Nintendo Switch. Un ultime voyage pour ce jeu de science-fiction qui nous emmène dans un futur post-apocalyptique, alors que les ressources de la Terre sont épuisées. La World Space Agency est à la recherche d'une solution, qui se trouve peut-être sur la Lune.

Les joueurs Switch vont donc enfin pouvoir mettre les mains sur Deliver Us The Moon, mais le timing a de quoi faire lever un sourcil : le mois dernier, KeokeN Interactive a annoncé qu'il licenciait tous ses développeurs. Un ultime portage avant de partir... D'ici le lancement du jeu, vous pouvez retrouver des cartes eShop sur Amazon, Cdiscount et Fnac.