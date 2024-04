Deliver Us The Moon : abandonnée il y a des années, cette version va enfin sortir !

En 2020, avant Deliver Us Mars donc, KeokeN Interactive et Wired Productions lançaient Deliver Us The Moon, un jeu d'aventure dans une ambiance de science-fiction où un astronaute était envoyé sur la Lune afin de trouver un moyen de sauver la Terre, qui manque cruellement de ressources pour survivre.

Le titre est d'abord sorti sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, puis sur PS5 et Xbox Series X|S, mais la version Switch a été abandonnée. Les développeurs devaient lancer Deliver Us The Moon sur la machine de Nintendo après la sortie sur les consoles d'ancienne génération, un projet qui a été mis de côté... jusqu'à cette année ! Lors du Wired Direct 2024, l'éditeur Wired Interactive et KeokeN Interactive ont annoncé que Deliver Us The Moon sortira sur Nintendo Switch dans le courant de l'été prochain.

De nouveaux joueurs vont enfin pouvoir mettre les mains sur le jeu, avec quelques années de retard, mais ils ont l'habitude. Si vous jouez sur d'autres plateformes, vous pouvez déjà retrouver Deliver Us The Moon à partir de 6,19 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.