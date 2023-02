Deliver Us Mars : l'aventure spatiale commence avec la bande-annonce de lancement

Suite du très sympathique Deliver Us The Moon, Deliver Us Mars se sera fait attendre, il devait à l'origine sortir en septembre dernier, mais a finalement été repoussé jusqu'à ce début d'année 2023. L'attente est heureusement maintenant terminée, le titre s'offre une bande-annonce de lancement :

Développé par KeokeN Interactive et édité par Frontier Foundry, Deliver Us Mars nous emmène sur la planète rouge, 10 ans après les évènements du premier volet. Nous suivons Kathy Johanson à bord de la navette Zephyr qui part expédition sur Mars afin de retrouver des ARCHES, des vaisseaux de colonie qui pourraient sauver la Terre du changement climatique. Au passage, elle devra enquêter sur la disparition de son père, qui n'a plus donné de nouvelles depuis l'envoi d'une mystérieuse transmission.

Deliver Us Mars est disponible dès aujourd'hui sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez le retrouver à 25,49 € (-15 %) sur Gamesplanet.

