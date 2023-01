Deliver Us Mars : nouvelle bande-annonce de gameplay en attendant le décollage

Le décollage pour Mars se fera dans quelques semaines, le lancement de la suite de Deliver Us The Moon est attendu au tout début du mois prochain, mais le compte à rebours est déjà lancé. Frontier Foundry et KeokeN Interactive partagent aujourd'hui une nouvelle bande-annonce de leur jeu d'aventure spatial, à découvrir juste ici :

Deliver Us Mars demandera pour rappel de sauver l'Humanité, rien que ça. Le titre se déroulera une dizaine d'années après le précédent jeu et suivra Kathy Johanson, une astronaute chargée de récupérer les ARCHES, des vaisseaux bourrés de technologie qui pourront peut-être sauver la planète Terre, en proie à d'importants changements climatiques. Kathy marchera également sur les traces de son père Isaac, disparu depuis longtemps. Côté gameplay, les joueurs pourront escalader les falaises de Mars, partir en exploration en gravité zéro et bien sûr résoudre des énigmes pour découvrir ce qui est arrivé aux précédents habitants des ARCHES. Au passage, les configurations pour faire tourner le jeu sur PC (Steam et Epic Games Store) viennent d'être dévoilées, les voici :

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10 64 bits Windows 10/11 64 bits Processeur Intel i5-4590

ou

AMD FX-8350 Intel i7-7700

ou

AMD Ryzen 5 2600 Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 970

ou

AMD Radeon R9 390 NVIDIA GeForce GTX 1080

ou

AMD RX 5600 XT Mémoire vive 8 Go de RAM 16 Go de RAM DirectX Version 11 Version 12

La date de sortie de Deliver Us Mars est fixée au 2 février 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez précommander le jeu à 25,49 € sur Gamesplanet.

