Deliver Us Mars : la survie de l'humanité en jeu dans une nouvelle bande-annonce

Un temps attendu le mois prochain sur ordinateurs et consoles de salon, Deliver us Mars n'arrivera finalement pas avant le début d'année prochaine, mais Frontier Foundry et KeokeN Interactive ne mettent pas la promotion du jeu en pause, une nouvelle bande-annonce vient d'être dévoilée cette semaine :

Suite de Deliver Us The Moon, Deliver Us Mars nous emmènera pour rappel sur la Planète rouge, aux côtés de Kathy Johanson, envoyée là-haut pour récupérer une précieuse technologie, dernière chance pour sauver l'humanité. Une sacrée mission qui la mènera au passage sur les traces de son père disparu, alors qu'elle tombe sur une mystérieuse transmission. Côté gameplay, nous aurons droit à de l'exploration, mais aussi des phases d'escalade inspirées des jeux de plateforme et d'action ainsi que des puzzles à la difficulté croissante au fil de l'aventure.

La date de sortie de Deliver Us Mars est fixée au 2 février 2023 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PS4 et Xbox One, vous pouvez déjà le précommander contre 25,49 € sur Gamesplanet.