Deliver Us Mars dévoile sa date de sortie en vidéo

Frontier Foundry et KeokeN Interactive avaient annoncé Deliver Us Mars, la suite de Deliver Us The Moon, en mars dernier, et bonne nouvelle, il ne faudra pas attendre trop longtemps avant de retourner dans l'espace. Les studios partagent aujourd'hui une nouvelle bande-annonce, dévoilant la date de sortie :

Deliver Us Mars sera disponible le 27 septembre 2022 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Le titre sera vendu au prix recommandé de 29,99 €, et les joueurs sur ordinateurs pourront retrouver une Deluxe Edition avec la bande originale en bonus, pour 5 € de plus. Les précommandes sont déjà ouvertes, avec 10 % de réduction. Deliver Us Mars suivra pour rappel Kathy Johanson, envoyée sur la Planète rouge à bord du Zephyr en vue de récolter des données pour sauver la Terre.

En attendant de découvrir Deliver Us Mars fin septembre, vous pouvez retrouver Deliver Us The Moon à 22,49 € sur Gamesplanet.

