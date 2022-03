Deliver Us Mars : une suite martienne à Deliver Us the Moon dévoilée par un teaser intrigant

Vous avez aimé Deliver Us the Moon, le jeu d'aventure narratif de science-fiction se déroulant sur la Lune ? Alors vous serez ravi d'apprendre que Frontier Foundry et KeokeN Interactive ont profité du Future Games Show de GamesRadar pour annoncer une suite, Deliver Us Mars. Vous devinerez facilement le théâtre de cet épisode allongeant l'histoire de cet univers où la Terre manque de ressources.



Direction Mars donc, pour tenter de récupérer les vaisseaux ARCHES volés par la mystérieuse organisation Outward. Le gameplay mêlera encore une fois aventure et énigmes, même si la première bande-annonce teaser n'en montre pas encore, et sera de nouveau sublimé par une bande-son signée par le compositeur Sander Van Zanten.

Suite du jeu récompensé Deliver Us The Moon, Deliver Us Mars est une aventure de science-fiction à l'atmosphère particulière qui offre une expérience spatiale immersive. Explorez de nouvelles frontières au cours d'une mission palpitante et capitale pour récupérer les vaisseaux ARCHES de la colonie, dérobés par l'énigmatique organisation Outward. UNE NOUVELLE MISSION AUDACIEUSE

Dix ans après la mission Fortuna, l'humanité n'a jamais été aussi proche de son extinction. Suite à un mystérieux appel de détresse en provenance de Mars, embarquez à bord du Zephyr et aux côtés de son équipage en direction de la planète rouge pour récupérer les vaisseaux ARCHES de la colonie, dérobés par l'énigmatique organisation Outward, et assurez la survie de la race humaine. UN GAMEPLAY FANTASTIQUE

Voyagez de la Terre jusqu'à la surface aride et hostile de Mars pour découvrir les secrets d'Outward. Utilisez votre intelligence et vos muscles pour relever des défis mentaux et physiques, trouvez les ARCHES et découvrez les motivations de ceux qui sont à l'origine de l'appel de détresse qui vous a mené ici. UNE EXPÉRIENCE SUR MESURE

Découvrez une expérience narrative soignée et captivante, accompagnée d'un gameplay prenant. Chaque moment est pensé pour offrir une narration palpitante et sensible grâce à la musique du compositeur récompensé Sander Van Zanten, une capture de mouvement de pointe, des graphismes époustouflants et des ombres et reflets en temps réel, le tout alimenté par Unreal Engine.





Deliver Us Mars n'a pas de date ou même période de sortie, mais il est prévu sur PC via Steam et l'Epic Games Store, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S. Pour les retardataires, vous pouvez vous procurer Deliver Us the Moon à partir de 24,99 € sur Amazon.fr.