Deliver Us Mars : mode Qualité, retours haptiques pour la DualSense et AMD FidelityFX Super Resolution 2.1 rajoutés dans une mise à jour

Disponible depuis le début du mois de février sur ordinateurs et consoles de salon, Deliver Us Mars est pour rappel la suite de Deliver Us The Moon, nous emmenant cette fois sur la planète rouge pour tenter de sauver l'humanité, rien que ça. Mais voilà que les développeurs publient une nouvelle grosse mise à jour gratuite.

Frontier Foundry et KeokeN Interactive ont en effet publié tout récemment un patch pour Deliver Us Mars rajoutant notamment un mode Qualité pour les consoles de dernière génération, afin d'améliorer la qualité visuelle. La mise à jour introduit également des fonctionnalités pour les gâchettes à retour haptique de la manette DualSense de la PlayStation 5, ainsi que la prise en charge du AMD FidelityFX Super Resolution 2.1 sur PC. Au passage, les studios partagent une courte bande-annonce avec les avis positifs de la presse spécialisée.

Deliver Us Mars est pour rappel disponible sur PS5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et sur PC (Steam et Epic Games Store), vous pouvez le retrouver à 19,99 € sur Gamesplanet.