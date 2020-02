Deliver Us The Moon : une date de sortie sur PS4 et Xbox One, mais pas sur Switch

Deliver Us The Moon fait déjà le beau sur PC depuis l'année dernière, c'est d'ailleurs un titre souvent cité par NVIDIA pour vanter sa technologie DLSS. Mais le titre est également attendu sur consoles, et l'éditeur Wired Productions vient de lâcher quelques informations sur ces versions.

La date de sortie de Deliver Us The Moon est fixée au 24 avril 2020 sur PlayStation 4 et Xbox One, tandis que sur Nintendo Switch, il faudra être un peu plus patient : le jeu arrivera dans le courant de l'été, sans plus de précisions. Les précommandes sont déjà ouvertes, les joueurs ont le choix entre deux versions, Standard ou Deluxe, cette dernière inclut en plus du jeu la bande originale et un artbook numérique de 100 pages.

Deliver Us The Moon est pour rappel un jeu d'aventure se déroulant dans un futur sombre, où les ressources terriennes se font rares. La World Space Agency décide de coloniser et exploiter la Lune, mais les communications avec le satellite de la Terre sont soudainement interrompues, de même que l'extraction d'hélium 3. Plusieurs années plus tard, une mission est organisée pour relancer la machine.