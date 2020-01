DLSS : NVIDIA vante encore sa technologie en vidéo

NVIDIA aime sa technologie DLSS, et il nous le rappelle aujourd'hui en affirmant qu'elle « s'est considérablement améliorée depuis son lancement ».

Mais qu'est-ce que le DLSS ? Eh bien, NVIDIA indique :

Le DLSS est une technologie NVIDIA RTX qui utilise l'IA pour augmenter le nombre de FPS tout en conservant une qualité d'image quasi native. En tant qu'algorithme d'IA, le DLSS est en constante évolution et amélioration.

Plusieurs jeux PC sont compatibles, à l'instar de Wolfenstein: Youngblood et Deliver Us The Moon, avec notamment trois modes de DLSS : Qualité, Équilibré et Performance. Chaque option permet de contrôler la résolution du rendu, et ainsi choisir entre la qualité de l'image et le framerate. Pour mieux comprendre, le mieux reste encore la dernière vidéo de NVIDIA s'attardant sur le DLSS dans Deliver Us The Moon, à admirer ci-dessus.