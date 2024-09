DLSS : encore de gros jeux compatibles avec la technologie de NVIDIA

Comme toutes les semaines, NVIDIA fait le point sur les nouveaux qui bénéficient de sa technologie DLSS pour améliorer le framerate. Une semaine marquée par des mises à jour pour de gros jeux, mais également par des nouveautés fort intéressantes, dont un jeu de rôle français.

GreedFall II: The Dying World est disponible avec le DLSS Super Resolution, The Casting of Frank Stone et Witchfire sont désormais jouables avec le DLSS 3 et Statisfactory est passé en version 1.0 avec le DLSS Super Resolution et le DLAA. Voici ce qu'il faut retenir cette semaine :

Avec une expérience RPG encore plus poussée, GreedFall II: The Dying World, développé par Nacon et Spiders, transporte le joueur loin de son île et l'oblige à regagner sa liberté sur le continent de Gacane. En utilisant la diplomatie, la ruse ou le combat, ainsi que l'aide des alliés que vous rencontrerez, il vous appartient de mettre fin aux ambitions de conquête d'un homme. Quelle que soit votre approche, à son lancement en Accès Anticipé plus tard aujourd'hui, les joueurs sur GeForce RTX pourront accélérer leurs taux d'images grâce à l'intégration dès le premier jour de DLSS Super Resolution.

Ensuite, le talent de conteur de Supermassive Games se fusionne avec l'univers de Dead by Daylight de Behaviour Interactive dans The Casting of Frank Stone. Ce nouveau jeu d'horreur est désormais disponible avec la prise en charge de DLSS 3 avec Super Resolution et génération d'images, permettant d'accélérer les taux d'images sur les GPU GeForce RTX.

Pour une expérience de dark fantasy différente, Witchfire d'Astronauts est un jeu de tir à la première personne créé par les esprits derrière Painkiller, Bulletstorm, et The Vanishing of Ethan Carter. Armé de puissants sorts et d'armes redoutables créées par les meilleurs sorciers du Vatican, votre mission est de trouver la fameuse sorcière de la mer Noire, détruire l'armée fantomatique qui la protège, et récupérer un artefact mystérieux pouvant enfin changer le cours de la guerre. Désormais disponible sur Steam, les PC et portables GeForce RTX peuvent utiliser DLSS 3 pour pousser les visuels emblématiques propulsés par photogrammétrie à de nouveaux sommets.

Après cinq ans, le très acclamé Satisfactory de Coffee Stain Studios sort de l'Accès Anticipé. Ce jeu de construction de bases en monde ouvert, jouable en solo ou en coopération à la première personne, vous charge d'explorer une planète extraterrestre après un crash, et de bâtir votre chemin vers la réussite et la survie grâce à la création d'immenses usines, avant-postes, systèmes automatisés et trains. Satisfactory introduit également le support de DLSS Super Resolution et DLAA, permettant aux constructeurs d'accélérer les taux d'images de 71 % en moyenne en 4K avec des paramètres maximaux.

The Haunting revient pour la saison 6 de Call of Duty: Modern Warfare III et Call of Duty: Warzone. Avec la nouvelle carte multijoueur Drive Thru et la variante de carte Mad Cow, l'introduction de Hellspawn et le retour de Vondel Night, il y a de quoi divertir les joueurs pendant la saison la plus effrayante de l'année. Et n'oubliez pas, les joueurs GeForce RTX peuvent améliorer les performances avec DLSS 3 grâce à la Super Resolution et à la génération d'images, tout en réduisant considérablement la latence du système avec NVIDIA Reflex.

De l'équipe derrière Severed Steel, plongez dans Echo Point Nova, un nouveau jeu de tir à la première personne en monde ouvert jouable en solo ou en coopération. Incarnez un explorateur aux compétences de combat exceptionnelles qui s'écrase sur une planète mystérieuse dominée par une force mercenaire impitoyable exploitant une technologie ancienne pour fabriquer des armes dévastatrices. Poursuivez la quête principale pour démanteler leurs opérations ou explorez le monde à votre rythme. Le jeu sort aujourd'hui avec un support dès le premier jour pour DLSS Super Resolution, et vous pouvez amplifier encore plus les visuels en activant les ombres et les réflexions tracées par rayons.

Depuis le lancement de Mortal Kombat 1, DLSS Super Resolution est disponible pour aider les joueurs GeForce RTX à atteindre 60 images par seconde avec tous les paramètres maximisés. Désormais, Khaos Reigns, une toute nouvelle extension, enrichit la nouvelle ère de Liu Kang avec une nouvelle expérience cinématographique. Khaos Reigns poursuit le récit passionnant centré sur une menace dangereuse venue d'une ligne temporelle alternative, menée par le redoutable Titan Havik. Pour vaincre cette menace, le Dieu du Feu Liu Kang doit rallier ses champions et placer sa foi dans ses ennemis avant que sa nouvelle ère de paix ne se transforme en chaos pour les royaumes.