NVIDIA : encore un nouveau driver et des jeux compatibles DLSS

Les sorties de jeux vidéo s'enchaînent, et NVIDIA reste au taquet. Une semaine après avoir publié son dernier pilote, le constructeur de cartes graphiques lance déjà un nouveau driver. Bon, il n'accompagne pas vraiment la sortie d'un nouveau titre, mais il permet de jouer à Naraka: Bladepoint et Warhammer: Vermintide 2 avec le DLSS 3.

En plus de cela, NVIDIA rend compatible d'autres jeux avec le DLSS, rajoute des titres optimisés avec GeForce Experience et fait le point sur d'autres nouveautés :

Plus de jeux DLSS !

Les autres nouveaux jeux DLSS cette semaine incluent :

Land Of The Vikings - Quitte l'Early Access avec le DLSS 2.

- Quitte l'Early Access avec le DLSS 2. Slender: The Arrival - La mise à jour du 10e anniversaire est lancée le 18 octobre avec le DLSS 3, multipliant les performances par 2,8 en moyenne à 4K.

- La mise à jour du 10e anniversaire est lancée le 18 octobre avec le DLSS 3, multipliant les performances par 2,8 en moyenne à 4K. AirportSim - Lancement le 19 octobre avec le DLSS 2.

- Lancement le 19 octobre avec le DLSS 2. Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged - Lancement le 19 octobre avec le DLSS 2.

RTX Video Super Resolution v1.5 améliore la qualité et prend désormais en charge la série GeForce RTX 20

RTX Video Super Resolution, lancé au CES en début d'année, utilise l'IA pour améliorer toutes les vidéos que vous regardez en ligne en supprimant les artefacts de compression et en affinant les bords au moment de l'upscaling de la vidéo.

La nouvelle mise à jour v1.5 améliore encore la qualité afin d'éviter le lissage excessif et d'augmenter le niveau de détail, et peut désormais améliorer la vidéo lorsqu'elle est lue en résolution native. Enfin, la version 1.5 ajoute la prise en charge des GPU GeForce RTX 20 Series. Pour plus d'informations sur la super résolution vidéo RTX, consultez la FAQ.

90% des joueurs GeForce jouant à Counter-Strike 2 activent NVIDIA Reflex

Counter-Strike 2 est officiellement sorti et les joueurs équipés d'un GPU GeForce GTX 900 ou plus récent peuvent réduire la latence du système jusqu'à 35% en activant NVIDIA Reflex. Les joueurs de Counter-Strike 2 sur GeForce ont massivement adopté Reflex avec plus de 90% d'entre eux jouant avec cette option. L'activation de Reflex réduit la latence du système, ce qui vous permet d'acquérir des cibles plus rapidement, de réagir plus vite et d'augmenter la précision de votre visée dans Counter-Strike 2.

Plus de bonus et de mises à jour pour les jeux

Plus de 1 000 titres sont pris en charge par les paramètres optimaux en un clic de GeForce Experience. Le nouveau pilote Game Ready prend en charge 14 nouveaux jeux, notamment :