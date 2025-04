NVIDIA lance un nouveau driver pour sa dernière carte graphique et les jeux du moment

Hier, NVIDIA a dévoilé les GeForce RTX 5060 et 5060 Ti, des cartes graphiques avec l'architecture Blackwell pour profiter du DLSS 4 avec Multi Frame Generation à prix plus abordable. La 5060 Ti est disponible dès aujourd'hui, le constructeur publie donc un nouveau pilote, à télécharger sur son site officiel ou directement via l'application PC NVIDIA.

Le driver prend également en charge les nouveaux jeux utilisant le DLSS 4, comme Black Myth: Wukong et No More Room in Hell 2. En plus de cela, NVIDIA a rajouté six nouveaux profils de paramètres de jeu optimaux pour les jeux du moment, à savoir Deadlock, Grand Theft Auto V Enhanced, Half-Life 2 avec RTX, inZOI, Monster Hunter Wilds et The Last of Us Part II Remastered. Enfin, le nouveau driver prend en charge 19 écrans compatibles G-Sync supplémentaires, permettant de profiter du VRR (Variable Refresh Rate) pour un gameplay plus fluide. La liste des écrans compatibles est disponible sur le site de NVIDIA.

Vous pouvez retrouver des GeForce RTX sur Amazon, Cdiscount et Fnac.