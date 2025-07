NVIDIA : un nouveau driver et le point sur les nouveaux jeux qui bénéficient du DLSS 4

Comme toutes les semaines, NVIDIA fait le point sur les jeux vidéo prenant en charge ses technologies et plus particulièrement le DLSS 4 avec Multi Frame Generation. Grâce à la puissance des cartes graphiques GeForce RTX Série 50, le DLSS 4 « accélère la fréquence d’images en faisant appel à l’IA pour générer jusqu’à trois images par trame à afficher ».

Cette semaine, NVIDIA annonce que trois jeux bénéficient du DLSS 4 avec Multi Frame Generation, tandis qu'un autre se contente du DLSS Super Resolution. De son côté, Valorant va passer à l'Unreal Engine 5, mais Reflex sera toujours pris en charge.

Killing Floor 3 :





Killing Floor 3 de Tripwire Interactive est le nouvel épisode de la légendaire série de FPS d'action et d'horreur en coop. Ce jeu de tir intense à la première personne met les joueurs dans la peau d'un spécialiste de Nightfall, unissant leurs forces avec jusqu'à cinq coéquipiers pour combattre dans un futur dystopique ravagé par la guerre, survivre à des vagues incessantes de Zeds, débloquer de nouvelles compétences et construire l'arsenal ultime. Lorsque Killing Floor 3 sera lancé le 24 juillet, les joueurs GeForce RTX pourront accélérer les performances en activant le DLSS 4 avec Multi Frame Generation, le DLSS Frame Generation et le DLSS Super Resolution. Ils peuvent également optimiser la qualité de l'image avec le DLAA. Les joueurs peuvent également maximiser la réactivité du jeu avec NVIDIA Reflex.

WUCHANG: Fallen Feathers :





Publié par 505 Games et développé par Leenzee, WUCHANG: Fallen Feathers est un RPG d'action de type soulslike se déroulant dans le pays de Shu pendant la sombre et tumultueuse fin de la dynastie Ming, en proie à des factions en guerre et à une mystérieuse maladie engendrant des créatures monstrueuses. Lors de sa sortie le 24 juillet, le jeu inclura dès le départ le support pour le DLSS 4 avec Multi Frame Generation, le DLSS Frame Generation, le DLSS Super Resolution et NVIDIA Reflex. En 4K, avec les paramètres maximum, le DLSS 4 avec Multi Frame Generation et le DLSS Super Resolution multiplient les taux de rafraîchissement par 5,9 en moyenne.

The First Descendant :





Breakthrough sort le 7 août, marquant l'entrée de The First Descendant dans sa saison 3. Ce jeu de tir action-RPG coopératif à la troisième personne, gratuit et optimisé par l'Unreal Engine 5, vous permet de découvrir le plaisir des combats de boss stratégiques en coopération à 4 joueurs. Avant la saison 3, les joueurs peuvent découvrir Breakthrough et ses nouvelles fonctionnalités dès le 24 juillet, avec l'arrivée d'une démo en jeu. Cette mise à jour introduit également la prise en charge du DLSS 4 avec Multi Frame Generation, accélérant encore les performances pour les joueurs GeForce RTX 50 Series, en plus de l'accès existant au DLSS Super Resolution, Ray Reconstruction, DLAA, Reflex et plusieurs effets de ray tracing.

Wildgate :





Wildgate de Moonshot Games et Dreamhaven est un jeu de tir multijoueur PVP qui mêle des combats tactiques entre vaisseaux et de l'action à la première personne. Lancez-vous dans des batailles de vaisseaux spatiaux et des fusillades intenses à la première personne, où aucun match n'est jamais le même. De plus, lors de la sortie de Wildgate le 22 juillet, les joueurs GeForce RTX pourront activer le DLSS Super Resolution, en utilisant notre dernier modèle d'IA transformer, pour accélérer les taux de rafraîchissement et améliorer la qualité d'image.

Valorant :





Ce jeu de tir tactique gratuit en 5 contre 5, développé par Riot Games, propose un gameplay de tir fluide, un arsenal diversifié, des agents avec des capacités uniques, des cartes compétitives et un gameplay exigeant une visée précise, un suivi rapide des cibles et des mouvements rapides. Le 29 juillet, la nouvelle mise à jour du jeu passera Valorant à Unreal Engine 5 et introduira du contenu et des changements supplémentaires. En installant notre nouveau pilote, vous serez prêt pour la nouvelle version du jeu, qui continuera à inclure le support pour NVIDIA Reflex.