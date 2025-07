DLSS 4 : encore quatre jeux jouables avec les technologies de NVIDIA

Comme toutes les semaines, NVIDIA fait le point sur les jeux vidéo prenant en charge ses technologies et plus particulièrement le DLSS 4 avec Multi Frame Generation. Grâce à la puissance des cartes graphiques GeForce RTX Série 50, le DLSS 4 peut tripler la fréquence d'images affichées par seconde grâce à l'IA, augmentant ainsi le framerate.

Cette semaine, NVIDIA annonce que quatre nouveaux jeux bénéficient du DLSS 4, bien le constructeur mette encore en avant la Saison 9 de Diablo IV. Voici les jeux profitant désormais des technologies de NVIDIA :

Mecha BREAK





Développé par Amazing Seasun Games, Mecha BREAK est un jeu de tir multijoueur à la troisième personne, où les joueurs peuvent choisir parmi une large sélection de méchas et affronter d’immenses machines de guerre dans des environnements hostiles, à travers des modes 3v3, 6v6 et PvPvE.

Mecha BREAK sort aujourd’hui avec, dès le premier jour, la prise en charge de DLSS 4 avec Multi Frame Generation, DLSS Frame Generation, et DLSS Super Resolution, garantissant aux joueurs GeForce RTX la meilleure expérience possible.

En combinant DLSS 4 et DLSS Super Resolution, les joueurs équipés de la RTX Série 50 peuvent multiplier leur framerate en 4K, réglages maximum, par un facteur moyen de 4,6.

Diablo IV – Saison 9 : Sins of the Horadrim





Disponible dès maintenant, cette saison introduit les Horadric Strongrooms, cachés dans les donjons de cauchemar et abritant des artefacts corrompus appelés Blood Relics, influencés par Astaroth.

La mise à jour intègre également nativement le DLSS 4 avec Multi Frame Generation dans Diablo IV (fonction auparavant disponible uniquement via l’application NVIDIA).

Avec DLSS 4 et DLSS Super Resolution, les performances peuvent être multipliées par 6,5 en moyenne en 4K, avec le ray tracing activé et les paramètres au maximum.

Still Wakes the Deep





Publié par Secret Mode, ce jeu marque le retour de The Chinese Room au genre de l’horreur narrative à la première personne (créateurs de Amnesia: A Machine for Pigs, Everybody’s Gone to the Rapture ou encore Dear Esther).

Lors de sa sortie le 18 juin 2024, Still Wakes the Deep supportait déjà DLSS Frame Generation, DLSS Super Resolution, DLAA et NVIDIA Reflex, offrant ainsi une expérience optimale aux joueurs GeForce RTX.

Un an plus tard, une nouvelle mise à jour ajoute le DLSS 4 avec Multi Frame Generation, dans la continuité de l’extension Siren’s Rest.

Les joueurs équipés de la RTX Série 50 bénéficient ainsi d’un gain supplémentaire de performances, et tous les joueurs GeForce RTX peuvent désormais mettre à jour leur DLSS Super Resolution avec le nouveau modèle IA transformer via l’application NVIDIA, pour une qualité d’image encore améliorée.

NTE (Neverness to Everness)





Ce RPG en ligne ambitieux et atypique, développé par Hotta Studio et Perfect World Games, se déroule dans la ville de Hethereau : un monde ouvert vaste et fluide, conçu avec Unreal Engine 5, où humains et anomalies surnaturelles coexistent.

Au-delà de la trame principale, les joueurs pourront s’adonner à de nombreuses activités : collection, personnalisation et courses de voitures, achat et décoration d’appartements stylés, gestion d’entreprise...

La bêta fermée de NTE se tiendra du 3 au 16 juillet, et introduira le support de DLSS 4 avec Multi Frame Generation, boostant significativement les performances sur les cartes GeForce RTX Série 50.